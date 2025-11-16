شكرا لقرائتكم خبر «الأوقاف» توقع عددا من الاتفاقيات التنموية بأكثر من 500 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للأوقاف عددا من الاتفاقيات التنموية بأكثر من 500 مليون ريال، بهدف استمرار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والكيانات الوقفية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركتها بمؤتمر ومعرض الحج، في نسخته الخامسة، تحت شعار «من مكة إلى العالم»، التي نظمته وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدا في التنمية المستدامة محليا وعالميا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.