شكرا لقرائتكم خبر «الأوقاف» توقع عددا من الاتفاقيات التنموية بأكثر من 500 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للأوقاف عددا من الاتفاقيات التنموية بأكثر من 500 مليون ريال، بهدف استمرار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والكيانات الوقفية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها بمؤتمر ومعرض الحج، في نسخته الخامسة، تحت شعار «من مكة إلى العالم»، التي نظمته وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدا في التنمية المستدامة محليا وعالميا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأوقاف» توقع عددا من الاتفاقيات التنموية بأكثر من 500 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.