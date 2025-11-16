شكرا لقرائتكم خبر متطوعو جازان يرسخون ثقافة حماية الشواطئ والموارد البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينهض شباب جازان لحماية شواطئ المنطقة، ويعملون بوعي ومسؤولية على صون البحر والحياة الساحلية، عبر حملات بيئية منتظمة تنفذ في واحدة من أغنى البيئات البحرية في المملكة، حيث تمتد سواحل جازان على البحر الأحمر محتضنة جزرا خلابة وشعابا مرجانية نابضة بالحياة، وتؤوي تنوعا بيولوجيا فريدا يجعل من بحرها لوحة من الجمال الطبيعي الآسر.

ويتجلى الوعي المجتمعي في جازان عبر جهود ميدانية متواصلة تسهم في حماية الشواطئ والموارد البحرية، والمحافظة على نظافة السواحل والجزر، حيث تنشط فرق التطوع البيئي في حملات دورية للتنظيف والتوعية بطرق الحفاظ على النظام البيئي البحري، ضمن مبادرات تتكامل مع مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء».

وتعزز الجمعيات التطوعية هذا الحراك المجتمعي عبر برامج نوعية تسهم في رفع الوعي البيئي ونشر ثقافة العمل التطوعي في حماية الشواطئ، من خلال مبادرات ميدانية تشمل إزالة النفايات من السواحل والمياه، وتنفيذ ورش توعوية للحفاظ على نظافة البحر وسلامة الحياة البحرية، إلى جانب تدريب المتطوعين والغواصين على أفضل الممارسات البيئية.

وتتقدم جمعية روافد التطوعية بصفتها أحد النماذج الفاعلة في العناية بالبيئة البحرية في جازان، من خلال تعاونها مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج مشتركة لحماية السواحل ونشر الوعي البيئي، عبر حملات ميدانية لتنظيف الشواطئ وقاع البحر في عدد من المواقع الساحلية، بمشاركة جهات حكومية وأهلية ومتطوعين وغواصين مختصين، بما يعزز ثقافة المسؤولية البيئية ويحول الجهود الفردية إلى عمل جماعي منظم ومستدام.

وأتاحت مبادرات العمل البيئي تجارب توعوية مشتركة يشارك فيها الشباب والطلاب والأسر، في مشهد يعكس روح الفريق والمسؤولية المجتمعية، حيث تسهم جهود متطوعي جازان في تحويل حماية البيئة إلى ممارسة يومية تجاه المكان والإنسان.