شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة توقع مذكرة تفاهم مع «سار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من فرص التوريد المستقبلية في مشاريع النقل والخطوط الحديدية.

وتنص المذكرة على تبادل ومشاركة بيانات الموردين المحليين لرفع نسبة مشاركتهم في مشاريع «سار» المستقبلية، إضافة إلى مناقشة فرص توطين الخدمات في قطاع النقل والسكك الحديدية، كما تتضمن الاتفاقية تنظيم ورش تعريفية للمصنعين والموردين المحليين بالتعاون مع الغرفة، إلى جانب التعاون في تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع متطلبات سلسلة الإمداد لدى الشركة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الجانبين لدعم المحتوى المحلي وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والنقل بالمملكة.