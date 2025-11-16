شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تنظم ورشة حول الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع بيت الثقافة «مكتبة التعاون العامة»، - إحدى مبادرات هيئة المكتبات -، ورشة عمل توعوية تحت شعار «وعي اليوم.. أمان الغد»، وذلك يوم الثلاثاء 18 نوفمبر في مقر المكتبة بالرياض، لتسليط الضوء على مقاومة المضادات الحيوية وما تشكله من تهديد للصحة العامة.

وستتناول الورشة عددا من المحاور الرئيسة، من أبرزها: التعريف بمفهوم مقاومة المضادات الحيوية، والصحة الواحدة، إضافة إلى مناقشة التأثيرات الجانبية الناتجة عن استخدام المضادات الحيوية، والمخاطر المرتبطة بالاستخدام الخاطئ للأدوية. وستركز الورشة على رفع مستوى الوعي بأهمية الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الهيئة في تعزيز الوعي الصحي والحد من المخاطر المترتبة على سوء استخدام المضادات الحيوية، بما ينسجم مع رسالتها في حماية صحة المجتمع وتعزيز سلامته.