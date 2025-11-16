شكرا لقرائتكم خبر جامعة أم القرى تختتم هاكاثون «أنسنة المشاعر المقدسة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، الموسم الثاني من هاكاثون «أنسنة المشاعر المقدسة»، الذي يأتي في إطار دعم مبادرات الإبداع والابتكار لتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وشهد الهاكاثون تنافسا بين 626 متقدما شكلوا 218 فريقا من 21 مدينة، بإشراف ومتابعة 25 مرشدا، ومشاركة 20 محكما، إلى جانب إقامة 21 ورشة عمل تدريبية و54 جلسة إرشادية، هدفت إلى تطوير مهارات المشاركين في مجالات الهندسة والتصميم والتقنية والابتكار.

وتوزعت المشاركات على 3 مسارات رئيسة: (المسار الهندسي، المسار التقني، مسار الهدايا والتذكارات)، تأهل منها 9 فرق إلى المرحلة الختامية، فيما حصدت 3 فرق المراكز الأولى بعد عرض مشاريعها أمام لجنة التحكيم في الحفل الختامي؛ إذ حصل على المركز الأول فريق نسكي من المسار التقني، والمركز الثاني فريق سكة مكة من مسار الهدايا والتذكارات، بينما نال فريق إثراء المركز الثالث من المسار الهندسي.