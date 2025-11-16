ميسي يريد العودة ورونالدو سعودي!

رونالدو سعودي قلبًا وقالبًا!

نشر موقع العربية تقريرًا عن كلمة الدون كريستيانو رونالدو التي ألقاها بمناسبة منتدى "تورايز"، والذي عُقد بمدينة الرياض الثلاثاء الماضي.

صرّح أسطورة كرة القدم البرتغالي بأنه " انتقل للمملكة العربية السعودية لأنه يؤمن تمامًا بقدرة المملكة على تحقيق طموحاتها الرياضية".

كما أضاف البرتغالي في تصريح قوي " بعد ثلاثة مواسم أمضيتها في المملكة العربية السعودية، اعتبر نفسي سعوديًا الآن!".

واسترسل البرتغالي قائلًا " جميع المتشكيين في قراري بالقدوم إلى السعودية، اكتشفوا الآن أني اتخذت القرار الصحيح بانتقالي للمملكة".

كما أعرب البرتغالي عن حبه الشديد لمدينة العلا، ومشروع المملكة بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى رغبته بأن يكون جزءًا من مشروع المملكة الرياضي والسياحي والثقافي.

يأتي إعلان رونالدو هذا بعد تصريحه الذي أدلى به في شهر يونيه الماضي، والذي أشار فيه إلى أنه يخطط للعيش بالمملكة لباقي حياته، مضيفًا، إلى أن هذا كان واحدًا من الأسباب التي جعلته يجدد عقده مع نادي النصر.

وقد أعلن نادي النصر في وقت سابق أن الأسطورة البرتغالي قد جدد عقده بالفعل لعام 2027، وحينها، سيكون عمر الدون وصل إلى 42 عامًا.

وصاحب انضمام البرتغالي المخضرم لنادي النصر زخمًا كبيرًا عبر مواقع مراهنات اون لاين في السعودية والمشهد السعودي الكروي بشكل عام.

إذ انضم البرتغالي المخضرم لنادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر في العام 2022 بعد مغادرته للنادي الكبير مانشستر يونايتد. ومنذ انضمام الأسطورة البرتغالي للنادي السعودي، نجح في تسجيل 99 هدفًا في كافة المسابقات.

وعند التجديد، نشر البرتغالي فيديو يقول فيه أن عائلته تدعم قراره، وأنهم سعداء جدًا في المملكة ويحظون بحياة رائعة. وأشار الدون إلى المعاملة الرائعة التي يحصل عليها من الشعب السعودي، مما يدفعه هو وعائلته للتفكير في إكمال حياتهم بالمملكة.

ميسي يريد العودة لبرشلونه!

زار النجم الإسباني مدينة برشلونه وظهر في ملعب الكامب نو، وأجرى عددًا من الحوارات الصحفية أحدها مع صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقد أطلق ميسي عدة تصريحات أثارت الحنين بين مشجعي النادي الإسباني الكبير، إذ قال أنه يشعر بحنين كبير إلى ماضيه في البارسا، وأنه يحمل الكثير من الذكريات عن هذه الفترة".

واسترسل النجم الأرجنتيني قائلًا " لم أكن راضيًا عن الطريقة التي غادرت بها الفريق، فبعدما قضيت عمري كله ههنا، تصورت أني سوف أختم مسيرتي هنا، فهذا ما أردته من كل قلبي".

وعن تجربته مع باريس سان جيرمان، قال ميسي " لم أكن متفائلًا بالانتقال إلى النادي الباريسي، كان الأمر كابوسًا بالنسبة لي! ولكن ظهر أن الأمر ليس كذلك، فقط استمتعت بحياتي هناك أنا وعائلتي".

إلا أن النجم أكد أنه لم يستمتع بروتينه اليومي في التدريبات، أو حتى المباريات التي خاضها، وعلّق على تجربته إجمالًا أنها لم تكن مريحة.

وأضاف النجم الأرجنتيني " أتمنى أن أعود مرة أخرى إلى برشلونه، فأنا افتقد المدينة والنادي بشكل كبير، ودومًا ما أتحدث أنا وأصدقائي عن هذا الأمر، وعن فكرة أن أعود لأعيش هنا مرة أخرى".

كما تطرّق النجم الأرجنتيني كذلك إلى مسألة المشاركة في كأس العالم 2026 قائلًا " اللعب للمنتخب شرف كبير بالطبع، خاصة في بطولة كبرى مثل بطولة كأس العالم".

واسترسل قائلًا " والأمر أصبح له مذاق خاص بعد الفوز بها، ولكني أريد ألا أكون عبئًا على المنتخب الأرجنتيني. فأنا أريد التأكد من حالتي البدنية، إذ يختلف الأمر في الدوري الأمريكي عن الدوريات الأوروبية".

ومع ذلك لم يغلق الأرجنتيني الملف كاملًا، بل قال أن المنتخب الأرجنتيني سوف يخوض عددًا من المباريات قبل كأس العالم، وعندها، سوف يحدد مدى جاهزيته.

تصريحات ميسي عن عودته لبرشلونه لم تمر مرور الكرام لرئيس النادي لابورتا، إذ صرّح "أنه غير نادم على رحيل اللاعب، فسياسته كانت وضع مصلحة برشلونه فوق أي اعتبار".

وقال لابورتا أنه يأمل أن تُقام مباراة تكريمية لمسيرة الأسطورة ميسي على ملعب كامب نو بمجرّد افتتاحه، ولكن هذا هو أقصى ما يراه ملائمًا لوضع البارسا حاليًا.

كما أضاف " أن الوداع بالطبع لم يكن مثلما تمنّى هو أو مشجعو النادي، ولذا، فهو يأمل أن يرد هذا التكريم بشكل ما جزء من اعتبار رحيل النجم الأرجنتيني".

أندية سعودية تُحظر من القيد!

نشر موقع الشرق الأوسط تقريرًا عن التحديث الأخير لقائمة الفيفا والخاص بحظر تسجيل لاعبين جدد للأندية السعودية التي منازعات مالية، أو تعهدات مادية غير منفذة نحو لاعبيها أو مدربيها أو وكلائها.

القرار شمل 10 أندية كما يوضح التقرير، وبلغ مجموع الإيقافات 28 قرارًا تختلف في نوعها ومدتها ما بين قرارات ذات أجل محدود، وأخرى سارية لحين السداد.

كان لنادي "أحد" نصيب الأسد من هذه القرارات، إذ بلغ عدد قرارات الحظر التي تلقاها 17 قرارًا، ليقيّد النادي بثلاث فترات تسجيل متتالية!

ومن دوري روشن السعودي للمحترفين، ظهرت أسماء أندية مثل أندية الشباب والرياض، ولكن باقي الأسماء جاءت لفرق في دوريات الدرجة الأولى أو الثانية.

وإن كان ظهور أسماء من أندية دوريي الدرجة الأولى والثانية انعكاسًا طبيعيًا لضغوطات مالية متزايدة على أندية هذه المسابقات، إلا أن ظهور أسماء مثل الشباب تعكس إشكاليات أكبر.

فإشكالية نادي الشباب على ما يبدو تتعلق كذلك بإدارة الالتزامات التعاقدية للنادي، والتخطيط المالي طويل المدى الذي يمكن أن يجنّب هذا الكيان مثل هذه العقوبات.

يمكن النظر للأرقام المنشورة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم كجرس إنذار للجانب الإداري والتنظيمي لأندية دوري روشن، مما يدعو لمراجعة سريعة لهياكل تلك الأندية المالية.