أن بي ايه: أوكلاهوما يتغلب على ممفيس بصعوبة رغم غياب نجومه

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل جايلن وليامس 26 نقطة وأضاف كينريتش وليامس 21، ليقودا أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل لقب الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة (أن بي ايه)، إلى قلب تأخره بفارق 21 نقطة في الربع الثالث والفوز على مضيفه ممفيس غريزليز 117 116 الجمعة.

وسجل كينريتش وليامس ثلاثية حاسمة قبل دقيقة وسبع ثوان من النهاية، فيما تصدى أليكس كاروسو لمحاولة أخيرة من لاعب ممفيس سيدريك كاورد في الثانية الأخيرة، ليحقق ثاندر الانتصار رغم غياب أفضل لاعب في الدوري الكندي شاي غلجيوس ألكسندر ولاعب الارتكاز تشيت هولمغرين.

وتغيب غلجيوس ألكسندر بسبب إصابة في الكاحل، فيما يعاني هولمغرين من آلام في الساقين، لينضما إلى قائمة المصابين التي تضم أيضا إيزياه هارتنشتاين وجايلين وليامس.

وقال مدرب ثاندر مارك ديغنولت "أظهر الفريق صمودا كبيرا. كانت هناك لحظات كثيرة في المباراة حاولنا فيها اختراق الدفاع، ثم حدث شيء يعيدنا إلى نقطة الصفر. ومع ذلك، واصل الفريق القتال". وأضاف بعد أن رفع ثاندر سجله الأفضل في الدوري إلى 32 7 "الفريق يعرف كيف يستمر في المنافسة".

من جهة ممفيس، سجل جارين جاكسون جونيور 23 نقطة والتقط سبع متابعات ليقود فريقه الذي كان قريبا من الفوز معظم فترات اللقاء، رغم استمرار غياب جا مورانت والغموض المحيط بالشائعات حول إمكانية انتقاله.

وغاب مورانت عن المباراة الرابعة تواليا بسبب إصابة في ربلة الساق، وسط تقارير تفيد بأن غريزليز قد يدرس عروضا للتخلي عنه.

ورفض المدرب الفنلندي توماس إيسالو التعليق على تلك التقارير قبل المباراة، مؤكدا أن تركيز الفريق منصب بالكامل على مواجهة حامل اللقب.