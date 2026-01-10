شهيد لبناني باستهداف سيارة بين زيتا وبنعفول جنوبي البلاد

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الخميس، استشهاد شخص بقصف من مسيّرة إسرائيليّة، على سيارة على طريق بين بلدتي زيتا وبنعفول في قضاء صيدا، جنوبي لبنان.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت هجومًا استهدف، وفق ادعائه، "عنصرًا من حزب الله" في منطقة زيتا جنوب لبنان، دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن هوية المستهدف أو نتائج العملية.

ويأتي هذا التطور في سياق استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث تتكرر الروايات الإسرائيلية بشأن استهداف عناصر وبنى عسكرية تابعة لحزب الله في إطار ما يزعم أنها محاولة الحزب لإعادة تأهيل قدراته.

المصدر : عرب 48