جهود مصرية لضمان تنفيذ المرحلة الثانية في غزة وفتح معبر رفح 

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن القاهرة تتحرك في جميع الاتجاهات لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة ، بعد الانتهاء السريع من المرحلة الأولى.

وأكد عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ضرورة فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة من الاتجاهين، وتسريع نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة للمساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار، مجددًا تأكيد مصر رفضها لأي محاولات تستهدف تكريس الانفصال بين غزة والضفة الغربية (المحتلة).

وشدّد وزير الخارجية المصري على أن لا حل مستدام في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر : القاهرة الإخبارية