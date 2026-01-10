وزارة الموارد البشرية تثمن توجيهات البرهان بالإفراج عن مئات النزيلات بسجن النساء بامدرمان

ثمّن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح توجيهات السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن مئات النزيلات، بسجن النساء بامدرمان لا سيما الأمهات المصحوبات بأطفالهن، ووصف الخطوة بأنها ذات أبعاد إنسانية وقانونية في آن واحد.

وأكد الوزير في تصريح صحفي جاهزية الوزارة الكاملة لاستيعاب المفرج عنهن ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب برامج إعادة الإدماج الاقتصادي، بما يضمن تعزيز الاستقرار الاجتماعي ومنع تحوّل الإفراج إلى أوضاع هشّاشة جديدة .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

