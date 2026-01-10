دورة بريزبين: سابالينكا تثأر من موخوفا وتبلغ النهائي الثالث تواليا

الرياص - اسماء السيد - بريزبين (أستراليا) : فازت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، على التشيكية كارولينا موخوفا بمجموعتين دون رد، لتبلغ نهائي دورة بريزبين للتنس للمرة الثالثة على التوالي، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

وظهرت سابالينكا بأفضل حالاتها أمام منافستها الصعبة، التي كانت قد تفوقت عليها في آخر ثلاث مواجهات ودخلت المباراة كإحدى اللاعبات القلائل اللواتي يملكن سجلا إيجابيا أمام البيلاروسية.

لكن سابالينكا، وصيفة 2024 وحاملة لقب العام الماضي، أظهرت قوتها وفارق المستوى، حيث كسرت إرسال موخوفا مرة في كل مجموعة لتحسم نصف النهائي 6 3 و6 4 في غضون 89 دقيقة، وتضرب موعدا في النهائي مع الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وقالت سابالينكا، حاملة اللقب، عن منافستها "عانيت أمامها في بعض المرات سابقا. أنا سعيدة لأنني اليوم كنت مركزة منذ البداية وتمكنت من تقديم مستوى رائع ووضعها تحت ضغط كبير وحققت الفوز بمجموعتين نظيفتين. هذا أمر رائع للغاية".

وأشارت ابنة الـ27 عاما إلى أنها تشعر بتحسن مستواها مع كل مباراة في بريزبين، حيث لم تخسر أي مجموعة حتى الآن.

وأضافت أن وجود سبع لاعبات من المصنفات العشر الأوائل في الدورة يجعلها إعدادا مثاليا لأستراليا المفتوحة التي تنطلق في ملبورن في 18 كانون الثاني/يناير الجاري، مؤكدة أنها تسعى للفوز بثالث لقب لها في أستراليا خلال أربع سنوات.

وقالت: "أشعر بالتأكيد أنني ألعب بشكل أفضل مقارنة بالمباراة الأولى هنا، وهذا أمر مهم جدا قبل ملبورن، لبناء المستوى وخوض مباريات قوية أمام منافسات كبيرات. أنا سعيدة جدا بالأداء حتى الآن ولا أطيق الانتظار لخوض المباراة النهائية هنا".

من جهتها، حققت كوستيوك، المصنفة 26 عالميا، مفاجأة كبيرة بفوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة السادسة 6 0 و6 3 في 55 دقيقة فقط، في عرض مذهل من القوة والهجوم.

وهذا الفوز الثالث لكوستيوك على لاعبات من المصنفات العشر الأوائل على التوالي، بعد تغلبها على الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الثالثة، في الدور الثالث، والروسية ميرا أندرييفا، التاسعة، في ربع النهائي.

وقالت كوستيوك: "أعتقد أن اليوم كان من تلك الأيام التي يتحول فيها كل ما تلمسه إلى ذهب. لم أخض الكثير من المباريات كهذه في مسيرتي، خاصة أمام لاعبات من المصنفات العشر الأوائل، لذا فهو مكسب كبير، خصوًا في ظل الظروف الصعبة في بريزبين، حيث ارتفاع الحرارة والرطوبة".

ولم يسبق لكوستيوك أن فازت على سابالينكا في أربع مواجهات سابقة، لكنها أكدت أن الضغط كله على منافستها.