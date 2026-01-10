تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة المعروفة فهيمة عبد الله, ظهرت فيه مع أحد الشعراء الشباب. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حاصر الشاعر أحمد أبو القاسم البشوش, المطربة بسؤال داخل نص شعري قام بكتابته. البشوش, سأل المطربة: (يا فهيمة القال ليك بحارب الدنيا كلها عشانك, بجيب ليك البتطلبه وانت تبقى مكانك, عايش لسه ما ليهو البراح أركانك ولا استشهد المبروك دا واخلى مكانك؟). ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن رد الفنانة فهيمة عبد الله, جاء ساخراً, حيث قالت: (الفاتحة لروحه.. المرحوم كان طيب). وبحسب تعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, فقد أكد المعلقون أن المطربة تقصد بالمرحوم زوجها السابق أحمد الصديق, الذي انفصل عنها وأعلن مؤخراً زواجه من إبنة عمه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “المرحوم كان طيب الفاتحة على روحه” بطريقة ساخرة الفنانة فهيمة عبد الله تجيب على سؤال أحد الشعراء: (القال ليك بحارب الدنيا كلها عشانك..عايش ولا استشهد أخلى مكانك؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.