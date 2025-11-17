هواتف 2026: عام جديد من الابتكار والمنافسة في عالم الـ Smartphone

هواتف 2026 تستعد لتقديم تطورات هائلة في العتاد والتصميم، مع تركيز أكبر على الهواتف القابلة للطي foldable وتحسينات الكاميرات. يتوقع أن يكون عام 2026 مليئًا بالمنافسة بين الشركات الكبرى مثل Apple وSamsung وGoogle، إلى جانب المنافسة المستمرة من الشركات الأخرى. هنا نظرة على أبرز ما سيقدمه السوق من هواتف بعام 2026.

ايفون

تواصل Apple تطوير الايفون لتقديم أجهزة مبتكرة، مع التركيز المعالجات المتقدمة. تسعى الشركة لإعادة ترتيب جدول الإطلاقات بما يتناسب مع توقعات السوق.

إستراتيجية إطلاق جديدة

سلسلة iPhone 17 شهدت تحسين الكاميرا الأمامية، تطوير التبريد في نسخ Pro، وإطلاق iPhone Air النحيف. تشير التوقعات إلى تأجيل iPhone 18 الأساسي إلى 2027 لإفساح المجال لـ iPhone Fold.

خطة الإطلاق المتوقعة

فبراير/مارس 2026: iPhone 17E

سبتمبر 2026: iPhone Air 2، iPhone 18 Pro/Pro Max، iPhone Fold

مارس 2027: iPhone 18 و iPhone 18E

سبتمبر 2027: iPhone Air 3، iPhone 19 Pro/Pro Max، iPhone 20

iPhone 18 Pro و18 Pro Max

يحافظ التصميم على هوية iPhone 17 Pro مع ألوان جديدة Coffee وPurple وBurgundy، مع تقنية Under-Display Face ID لتقليل حجم Dynamic Island وثقب صغير للكاميرا الأمامية.

الكاميرا والأداء

Variable Aperture للتحكم في الضوء

Three-layer Stacked Sensor من Samsung لأول مرة على iPhone

تحسينات في المدى الديناميكي وتقليل التشويش

المعالج A20 Pro بتقنية 2nm مع دمج محتمل للذاكرة لتحسين الأداء والكفاءة.

iPhone Fold

سامسونج

تركز سامسونج على تطوير سلسلة Galaxy foldable والأجهزة النحيفة عالية الأداء، مع منافسة قوية لـ iPhone في هواتف 2026.

Galaxy S26 Series

Galaxy S26 (الأساسي)

كاميرا Ultrawide 50MP

بطارية 4300mAh

شاشة 6.3 بوصة

12GB RAM

تخزين حتى 512GB

Galaxy S26 Edge وS26 Ultra

Edge: نحيف 5.5mm، بطارية 4200mAh، شاشة 6.7 بوصة

Ultra: تصميم بانحناء أكبر، كاميرا 200MP، شاشة M14 OLED، Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600

Galaxy Z Fold 8 وZ Flip 8 وTri-Fold

Z Fold 8: بطارية 5000mAh، تقليل crease، دعم S-Pen محتمل

Z Flip 8: تحسين الشاشة الخارجية لتشغيل تطبيقات أكثر

Tri-Fold: شاشة خارجية 6.5 بوصة، داخلية 10 بوصات، وضعيات طي متعددة

جوجل

تركز Google على تحسين تجربة الكاميرا camera والذكاء الاصطناعي في هواتف 2026 من سلسلة Pixel.

Pixel 11 Series

تحسين الإضاءة المنخفضة، Cinematic Blur 4K، AI video relighting، مستشعرات محسنة، ومعالج Tensor G6 3nm/2nm مع Nano-TPU. الإطلاق المتوقع: أغسطس 2026.

Pixel 10A

تصميم مشابه لـ Pixel 9A

كاميرتان خلفيتان

معالج Tensor G4

سعر أقل من 500 دولار

الإطلاق: مارس 2026

Motorola

Motorola تعيد إحياء سلسلة Razr مع تحسين الكاميرا والدعم البرمجي وتجربة الشاشة الخارجية في هواتف 2026.

Razr 2026 Series

Razr 2026

Razr Plus 2026

Razr Ultra 2026

تحسين الكاميرا والدعم البرمجي والشاشة الخارجية

Xiaomi – Vivo – Oppo

تتنافس هذه الشركات في هواتف 2026 العليا مع سلسلة Ultra، مع تحسين الكاميرات والتقنيات المتقدمة في الاتصال والشحن.

Xiaomi 17 Ultra

أربع كاميرات

Zoom محسّن 50MP

Telephoto 200MP

Snapdragon 8 Elite Gen 5

شحن 100W

اتصال بالأقمار الصناعية

Vivo X300 Ultra

كاميرتان 200MP

مستشعر رئيسي 1/1.12

Ultra-wide 50MP

Snapdragon 8 Elite Gen 5

الإطلاق: مارس 2026

Oppo Find X9 Ultra

تعاون مع Hasselblad

تحسين Telephoto

معالجة الصور والإضاءة المنخفضة

إضافات تحليلية: أين يتجه سوق الهواتف في 2026؟

يتجه سوق هواتف 2026 نحو دمج الذكاء الاصطناعي داخل المعالجات، اعتماد مستشعرات أكبر وفتحات عدسة متغيرة في الكاميرات camera. كما تتحسن الهواتف القابلة للطي من حيث البطارية والمفصلات وتقليل علامة الطي، مع استمرار سباق النحافة في الأجهزة مثل iPhone Air وGalaxy S26 Edge.

قواعد ذهبية

لا تختار فقط بناءً على العلامة التجارية. الأداء الفعلي يحدد القيمة.

تأكد من دعم التحديثات الأمنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

إذا كنت تبحث عن طيات، فأولِّ اهتمامًا لسُمك الجهاز ومدة عمر البطارية.

