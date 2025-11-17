هواتف 2026: عام جديد من الابتكار والمنافسة في عالم الـ Smartphone

هواتف 2026 تستعد لتقديم تطورات هائلة في العتاد والتصميم، مع تركيز أكبر على الهواتف القابلة للطي foldable وتحسينات الكاميرات. يتوقع أن يكون عام 2026 مليئًا بالمنافسة بين الشركات الكبرى مثل Apple وSamsung وGoogle، إلى جانب المنافسة المستمرة من الشركات الأخرى. هنا نظرة على أبرز ما سيقدمه السوق من هواتف بعام 2026.
ايفون
تواصل Apple تطوير الايفون لتقديم أجهزة مبتكرة، مع التركيز المعالجات المتقدمة. تسعى الشركة لإعادة ترتيب جدول الإطلاقات بما يتناسب مع توقعات السوق.
إستراتيجية إطلاق جديدة
سلسلة iPhone 17 شهدت تحسين الكاميرا الأمامية، تطوير التبريد في نسخ Pro، وإطلاق iPhone Air النحيف. تشير التوقعات إلى تأجيل iPhone 18 الأساسي إلى 2027 لإفساح المجال لـ iPhone Fold.
خطة الإطلاق المتوقعة
- فبراير/مارس 2026: iPhone 17E
- سبتمبر 2026: iPhone Air 2، iPhone 18 Pro/Pro Max، iPhone Fold
- مارس 2027: iPhone 18 و iPhone 18E
- سبتمبر 2027: iPhone Air 3، iPhone 19 Pro/Pro Max، iPhone 20
iPhone 18 Pro و18 Pro Max
يحافظ التصميم على هوية iPhone 17 Pro مع ألوان جديدة Coffee وPurple وBurgundy، مع تقنية Under-Display Face ID لتقليل حجم Dynamic Island وثقب صغير للكاميرا الأمامية.
الكاميرا والأداء
- Variable Aperture للتحكم في الضوء
- Three-layer Stacked Sensor من Samsung لأول مرة على iPhone
- تحسينات في المدى الديناميكي وتقليل التشويش
المعالج A20 Pro بتقنية 2nm مع دمج محتمل للذاكرة لتحسين الأداء والكفاءة.
iPhone Fold
سامسونج
تركز سامسونج على تطوير سلسلة Galaxy foldable والأجهزة النحيفة عالية الأداء، مع منافسة قوية لـ iPhone في هواتف 2026.
Galaxy S26 Series
Galaxy S26 (الأساسي)
- كاميرا Ultrawide 50MP
- بطارية 4300mAh
- شاشة 6.3 بوصة
- 12GB RAM
- تخزين حتى 512GB
Galaxy S26 Edge وS26 Ultra
- Edge: نحيف 5.5mm، بطارية 4200mAh، شاشة 6.7 بوصة
- Ultra: تصميم بانحناء أكبر، كاميرا 200MP، شاشة M14 OLED، Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600
ويمكنك معرفة المزيد عن S26 من خلال تفاصيل Galaxy S26 و S26 Plus أو إذا كنت مهتماً بفقئة S26 ultra من هنا: كل ما نعرفه عن هاتف Galaxy S26 Ultra حتى الآن
Galaxy Z Fold 8 وZ Flip 8 وTri-Fold
- Z Fold 8: بطارية 5000mAh، تقليل crease، دعم S-Pen محتمل
- Z Flip 8: تحسين الشاشة الخارجية لتشغيل تطبيقات أكثر
- Tri-Fold: شاشة خارجية 6.5 بوصة، داخلية 10 بوصات، وضعيات طي متعددة
جوجل
تركز Google على تحسين تجربة الكاميرا camera والذكاء الاصطناعي في هواتف 2026 من سلسلة Pixel.
Pixel 11 Series
تحسين الإضاءة المنخفضة، Cinematic Blur 4K، AI video relighting، مستشعرات محسنة، ومعالج Tensor G6 3nm/2nm مع Nano-TPU. الإطلاق المتوقع: أغسطس 2026.
Pixel 10A
- تصميم مشابه لـ Pixel 9A
- كاميرتان خلفيتان
- معالج Tensor G4
- سعر أقل من 500 دولار
- الإطلاق: مارس 2026
Motorola
Motorola تعيد إحياء سلسلة Razr مع تحسين الكاميرا والدعم البرمجي وتجربة الشاشة الخارجية في هواتف 2026.
Razr 2026 Series
- Razr 2026
- Razr Plus 2026
- Razr Ultra 2026
- تحسين الكاميرا والدعم البرمجي والشاشة الخارجية
Xiaomi – Vivo – Oppo
تتنافس هذه الشركات في هواتف 2026 العليا مع سلسلة Ultra، مع تحسين الكاميرات والتقنيات المتقدمة في الاتصال والشحن.
Xiaomi 17 Ultra
- أربع كاميرات
- Zoom محسّن 50MP
- Telephoto 200MP
- Snapdragon 8 Elite Gen 5
- شحن 100W
- اتصال بالأقمار الصناعية
Vivo X300 Ultra
- كاميرتان 200MP
- مستشعر رئيسي 1/1.12
- Ultra-wide 50MP
- Snapdragon 8 Elite Gen 5
- الإطلاق: مارس 2026
Oppo Find X9 Ultra
- تعاون مع Hasselblad
- تحسين Telephoto
- معالجة الصور والإضاءة المنخفضة
إضافات تحليلية: أين يتجه سوق الهواتف في 2026؟
يتجه سوق هواتف 2026 نحو دمج الذكاء الاصطناعي داخل المعالجات، اعتماد مستشعرات أكبر وفتحات عدسة متغيرة في الكاميرات camera. كما تتحسن الهواتف القابلة للطي من حيث البطارية والمفصلات وتقليل علامة الطي، مع استمرار سباق النحافة في الأجهزة مثل iPhone Air وGalaxy S26 Edge.
قواعد ذهبية
- لا تختار فقط بناءً على العلامة التجارية. الأداء الفعلي يحدد القيمة.
- تأكد من دعم التحديثات الأمنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- إذا كنت تبحث عن طيات، فأولِّ اهتمامًا لسُمك الجهاز ومدة عمر البطارية.
المصادر
المصدر الأصلي : عرفني