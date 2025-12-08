شاهد بالفيديو.. خبير التحكيم المصري ونجوم الأستوديو التحليلي يجمعون على تقاضي الحكم عن ركلة الجزاء واضحة لصقور الجديان أمام العراق والجمهور: (الظلم التحكيمي لمنتخبنا في البطولة أصبح متكرر)

أكد خبير التحكيم المصري, سمير عثمان, أن حكم مباراة السودان, والعراق, أخطأ بعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة لصقور الجديان, في المباراة التي خسرها منتخب السودان, بهدفين نظيفين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أجمع كذلك نجوم الأستوديو التحليلي, في برنامج “أكشن مع وليد”, الذي يقدمه الإعلامي السعودي, وليد الفراج, على أحقية منتخب السودان, على ركلة جزاء تقاضى عنها حكم اللقاء. وكان مهاجم المنتخب السوداني, محمد عبد الرحمن قد تعرض للإعاقة داخل منطقة الجزاء, ولكن حكم المباراة تقاضى عن المخالفة بطريقة أثارت استغراب الجمهور السوداني. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أبدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, غضبه من تقاضي حكام بطولة كأس العرب, لركلتي جزاء أمام الجزائر, والأخيرة أمام العراق, وكتبوا معلقين: (الظلم التحكيمي لمنتخبنا في البطولة أصبح متكرر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

