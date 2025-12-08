شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال السودانية “ميادة” تخرج في مقطع وتبرئ نفسها من تهمة الإعتداء على خادماتها الجنوبيات: (أموت على سؤء الخاتمة كل ما تم تداوله شائعات)

خرجت سيدة الأعمال السودانية, “ميادة”, في مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت من خلاله عن الأخبار التي أشعلت السوشيال ميديا في الأيام الماضية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نفت “ميادة”, التهم الموجهة إليها بإعتدائها على خادماتها من دولة جنوب السودان, وتعذيبهن. وأوردت الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن “ميادة”, قامت بتعذيب خادماتها داخل شقتها داخل كومباوند بالشيخ زايد, بالعاصمة المصرية القاهرة. ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد نفت سيدة الأعمال الشائعات التي أطلقتها الخادمات مؤكدة أنها تسكن في كومباوند محترم, وليس من المنطق أن تقوم بفعل هذه الجرائم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد

