شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة أفراح عصام تعود لإشعال مواقع التواصل بثوب “النمر” الأنيق

نشرت الفنانة السودانية, الحسناء أفراح عصام, مقطع فيديو حديث عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أفراح الشعب, ظهرت داخل محلها التجاري الذي قامت بافتتاحه خلال الأيام الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة. المطربة الحسناء خطفت الأضواء على مواقع التواصل بأناقتها المعهودة وظهرت بالثوب “النمري” الأنيق, وكتبت على الفيديو: (منو البحب النمر زيي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

