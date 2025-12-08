شاهد بالصور.. الشاعرة والإعلامية نضال الحاج تخطف الأضواء وتسحب البساط من الجميع في حفل زفاف “ريماز” بأناقتها بالحجاب

خطفت الدكتورة, والشاعرة, والإعلامية, السودانية, المعروفة نضال حسن الحاج, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك خلال مشاركتها في حفل زفاف صديقتها الفنانة ريماز ميرغني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حرصت الدكتورة نضال, على حضور حفل الزفاف الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, الخميس الماضي. الشاعرة المعروفة خطفت الأضواء وسحبت البساط من الجميع بأناقتها بالحجاب الذي تحرص دائماً على الظهور به في جميع المناسبات والبرامج التلفزيونية التي تقدمها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

