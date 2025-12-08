ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بمقطع فيديو تم تصويره عقب نهاية نهاية مباراة منتخبنا الوطني, أمام العراق, في بطولة كأس العربي, بالدوحة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر طفلة سودانية, صغيرة تنهار بالبكاء من المدرجات بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها المنتخب بهدفين دون مقابل. الطفلة لم تستطيع حبس دموعها وإخفاء مشاعرها ودخلت في نوبة بكاء هستيري, حزناً على خسارة صقور الجديان, بعد ذهابها للإستاد وكلها أمل بالعودة إلى المنزل سعيدة بفوز المنتخب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية تذرف الدموع بحرقة وتدخل في نوبة بكاء هستيري داخل الإستاد بعد خسارة منتخبنا أمام العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.