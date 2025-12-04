تحديث Google Fi لمكالمات الويب وخدمة RCS: الحل المنتظر مع بداية 2026

لطالما مثّلت ميزة RCS (خدمات الاتصالات التفاعلية) تحديًا لمشتركي Google Fi الذين اعتادوا على البوابة الموحدة للمكالمات والرسائل عبر الويب. كان التناقض التقني يفرض عليهم الاختيار بين مزامنة الرسائل والمكالمات والبريد الصوتي على الويب (والتي لا تدعم RCS) أو تفعيل ميزات RCS الحديثة على الهاتف المحمول. لكن، وفي خطوة طال انتظارها، طرحت Google تحديثًا جديدًا يحل هذا الإشكال، وإن كان ذلك بتغيير بسيط في سير العمل.

يتضمن التحديث الجديد تقسيم تجربة الويب السابقة الموحدة إلى بوابتين منفصلتين. هذا الفصل سمح لـ Google Fi بالحفاظ على ميزة إجراء المكالمات من المتصفح حتى عندما يكون الهاتف مغلقًا، وفي الوقت نفسه، إطلاق العنان لدعم RCS الكامل على سطح المكتب.

ما هي خدمة RCS (خدمات الاتصالات التفاعلية)؟

RCS، أو خدمات الاتصالات التفاعلية (Rich Communication Services)، هي الجيل التالي من بروتوكولات المراسلة التي تحل محل رسائل SMS و MMS القديمة. تُعد RCS معيارًا حديثًا مصممًا لجعل تجربة المراسلة النصية أكثر ثراءً وشبيهة بتطبيقات المراسلة الفورية المعروفة (مثل واتساب وتيليجرام). عندما يتم تفعيل RCS، فإنها توفر مجموعة من الميزات التي تعتمد على الإنترنت، مثل: القدرة على إرسال واستقبال وسائط عالية الجودة (صور وفيديوهات)، ورؤية مؤشرات الكتابة، والحصول على إشعارات القراءة، وحتى استخدام التشفير من طرف إلى طرف في المحادثات الفردية. يهدف RCS إلى توحيد هذه الميزات عبر مختلف شبكات المحمول والأجهزة، مما يجعل التواصل بين مستخدمي الأندرويد أكثر سلاسة وحداثة.

مكالمات الويب الجديدة (Google Fi Web Calls)

انتقلت وظائف إجراء المكالمات وتفقد البريد الصوتي إلى بوابة ويب جديدة مخصصة بالكامل للصوت والبريد الصوتي. تتوفر هذه التجربة حاليًا لمستخدمي أجهزة Android فقط.

الوصول إلى الخدمة: يتم الوصول إلى هذه الميزات عبر الموقع الجديد: fi.google.com/webcalls.

الميزات الأساسية:

إجراء مكالمات هاتفية وتلقيها من جهاز لوحي أو حاسوب محمول.

التحقق من البريد الصوتي.

القدرة على إجراء المكالمات واستقبالها حتى عندما يكون الهاتف مغلقًا (ميزة مميزة لـ Fi).

الحصول على إشعارات الويب للمكالمات الواردة والرسائل الصوتية الجديدة.

ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات في المزامنة ضمن واجهة مكالمات الويب الجديدة:

عند حذف سجل مكالمة من الويب، لا ينعكس هذا التغيير على سجل المكالمات في الأجهزة الأخرى.

عند حذف بريد صوتي من الويب، تتم إزالته من جميع الأجهزة المتزامنة.

لا يمكنك حذف مكالمات أو رسائل صوتية متعددة في نفس الوقت على الويب.

إذا قمت بتفعيل خدمة Google Fi مؤخرًا على هاتف Android، يُنصح بالانتظار 24 ساعة قبل محاولة تفعيل مكالمات الويب.

رسائل RCS في Google Fi – من 9to5google

دعم RCS الكامل عبر Messages for web

الجزء الحاسم في التحديث هو نقل تجربة المراسلة النصية إلى منصة رسائل Google للويب القياسية (messages.google.com/web).

المزايا التي يوفرها RCS على سطح المكتب

عبر النقل إلى منصة Google Messages for Web، يتمكن مشتركو Google Fi أخيرًا من الاستفادة من ميزات RCS المحسّنة على أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، والتي تشمل:

مؤشرات الكتابة (Typing indicators).

مشاركة الوسائط عالية الدقة (الصور والفيديوهات).

التفاعلات مع الرسائل (Reactions).

إشعارات القراءة (Read receipts).

الدردشات الجماعية المحسّنة.

التشفير من طرف إلى طرف في المحادثات الفردية.

مفارقة سير العمل (The Catch)

للحصول على الوظائف المتكاملة (المكالمات والرسائل) التي كانت متوفرة سابقًا في بوابة واحدة، يجب على المستخدم الآن استخدام موقعين مختلفين:

fi.google.com/webcalls للمكالمات والبريد الصوتي. messages.google.com/web للرسائل النصية وRCS.

هذا التغيير يتطلب فتح علامتي تبويب منفصلتين في المتصفح، وهو ما يجعله حلًا أقل أناقة ولكنه ينجح في تجاوز العائق التقني الذي منع دعم RCS في السابق.

كيفية تفعيل RCS ومكالمات الويب على سطح المكتب

يتطلب تمكين RCS وإعداد مكالمات الويب إيقاف المزامنة القديمة لـ Google Fi أولاً في تطبيق رسائل Google على هاتف Android:

إيقاف مزامنة Google Fi القديمة: افتح تطبيق رسائل Google على جهازك.

انقر على صورة ملفك الشخصي أو حرفك الأولي > إعدادات الرسائل.

انقر على متقدم > إعدادات Google Fi Wireless > تسجيل الدخول إلى حساب Google Fi الخاص بك.

في مربع حوار “هل تستخدم محادثات RCS؟”، حدد إيقاف التشغيل.

في الشاشة التالية، انقر على مزامنة المحادثات، ثم في الأسفل، انقر على إيقاف المزامنة وتسجيل الخروج.

في مربع حوار التأكيد، انقر على إيقاف المزامنة. تفعيل محادثات RCS: بعد إيقاف المزامنة، يتم تفعيل RCS تلقائيًا، ولكن قد تحتاج إلى النقر على إعادة المحاولة في قسم محادثات RCS لتسريع العملية. إعداد Messages for Web: على حاسوبك، قم بزيارة messages.google.com/web وقم بربط هاتفك بالعميل الجديد (تأكد من عدم استخدام مسح رمز QR لكي تحصل على التجربة الكاملة). استخدام Fi Web Calls: استخدم بوابة fi.google.com/webcalls للتعامل مع المكالمات الصوتية والبريد الصوتي.

