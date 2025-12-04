تكنولوجيا: سامسونج تحطم رقمًا قياسيًا في شحنات الهواتف القابلة للطي خلال الربع الثالث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ارتفعت شحنات الهواتف القابلة للطي عالميًا بنسبة 14% خلال الربع الثالث من عام 2025، لتسجل أعلى مستوى ربع سنوي حتى الآن. وتمكنت سامسونج من الحفاظ على صدارتها بلا منازع بحصة تقدّر بـ 64% من إجمالي الشحنات خلال تلك الفترة.

ويشير تقرير Counterpoint Research إلى أن هاتفي Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7 تصدّرا قائمة المبيعات، مما ساعد الشركة الكورية على توسيع الفجوة مع منافسيها. كما سجلت سامسونج نموًا سنويًا لافتًا بنسبة 32% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وجاءت هواوي في المركز الثاني بحصة سوقية تقدّر بـ 15%، تلتها موتورولا بنسبة 7%، ثم Honor بنسبة 6%، لتشكّل هذه الشركات المراكز الأربعة الأولى. بينما احتلت vivo نسبة 4% وشاومي 2% من السوق.

وأصبحت الأجهزة القابلة للطي تمثل الآن نحو 2.5% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية عالميًا، مدفوعة بارتفاع الطلب على الطرازات ذات الطي الجانبي.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الخبراء توسعًا أكبر في هذا السوق خلال عام 2026، خاصةً مع ترقب دخول أبل عبر هاتفها القابل للطي المنتظر iPhone Fold.

