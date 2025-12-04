تكنولوجيا: تسريب سجل تحديث One UI 8.5 مع تحسينات كبيرة للبطارية وDeX والذكاء الاصطناعي والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج في اختبار واجهة One UI 8.5 منذ فترة، ورغم أن الأمور لا تسير على النحو المثالي، إلا أن تسريبًا جديدًا كشف قائمة مفصلة بالمزايا القادمة في هذا التحديث الكبير.

نشر Tarun Vats السجل الكامل للتغييرات، والذي يوضح تحسينات مهمة في DeX، حيث ستتذكر الواجهة حجم نوافذ التطبيقات ومواقعها عند إعادة فتحها.

كذلك، ستحصل البطارية على شاشة معلومات جديدة تعرض الوقت المتبقي، وحالة الشحن، وتقرير استخدام يومي لمدة أسبوع كامل. إضافة إلى ذلك، سيتيح وضع توفير الطاقة خيارين جديدين: مستوى قياسي وآخر أقصى لتقليل استهلاك الطاقة بفعالية أكبر.

وفيما يتعلق بمشاركة البيانات، ستوفر سامسونج طرقًا أكثر مرونة عبر Quick Share، إذ سيظهر وضع خاص للاستقبال فقط، يسمح باستلام الملفات من الأجهزة التي تسجّل الدخول إلى حساب سامسونج أو جوجل الخاص بك.

وعلى الجانب الآخر، سيعتمد Quick Share على التعرف على الوجوه لاقتراح مشاركة الصور مع الأشخاص الظاهرين فيها.

وتعمل سامسونج أيضًا على تعزيز التكامل بين الأجهزة. ستتمكن من مشاركة مساحة التخزين والوصول إلى ملفات هاتفك عبر جهاز الحاسب اللوحي أو الحاسب الشخصي والعكس.

كما ستتمكن من عرض ملفات هاتفك على أجهزة التلفاز من سامسونج، مما يجعل تصفح الصور والفيديوهات في المنزل أكثر سهولة.

تأتي هذه المزايا بالتزامن مع خطوة سامسونج للابتعاد عن Microsoft OneDrive والاعتماد بشكل أكبر على Samsung Cloud. إضافة إلى ذلك، ستتمكن من عكس شاشة هاتفك على أجهزة التلفاز وأجهزة سامسونج الأخرى بسلاسة أكبر.

وسيحصل Auracast على مزايا إضافية، من بينها القدرة على بث صوتك مباشرة إلى السماعات والسماعات الداعمة لهذه التقنية.

وبالتأكيد، ستتلقى الميزات الذكية حزمة كبيرة من التحديثات. سيصبح Bixby أكثر قدرة على تعديل الإعدادات والوصول للميزات بسرعة، كما سيصبح أكثر ذكاءً في الرد على الأسئلة مع إضافة سجل للمحادثات.

أما محرر Galaxy AI Photo Assist فسيسمح بإنشاء الصور وتعديلها دون الحاجة لحفظ كل إصدار، مع إمكانية العودة للإصدارات السابقة بفضل سجل التعديلات.

ويتضمن السجل العديد من التحسينات الأخرى، مثل خيارات تخصيص جديدة، وميزات إضافية لحماية الهاتف من السرقة، وتحسينات مهمة في Samsung Health.

من المتوقع إطلاق One UI 8.5 بالتزامن مع الكشف عن سلسلة Galaxy S26 في أواخر يناير، على أن يصل لاحقًا لمجموعة واسعة من أجهزة Galaxy S وZ وA وغيرها، لكن موعد الإطلاق الفعلي ما زال مجهولًا.

المصدر