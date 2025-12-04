رسالة مؤلمة من والدَي ماثيو بيري إلى القاضي قبل الحكم على الطّبيب المتّهم بوفاته

دبي - فريق التحرير: كتب والدا النّجم الرّاحل ماثيو بيري، سوزان وزوجها كيث موريسون، رسالة مؤثّرة إلى القاضي الّذي سيصدر حكمه بحقّ الطّبيب سالفادور بلاسنسيا الّذي اعترف بتورّطه في تزويد ماثيو بالمخدّرات الّتي أدّت إلى وفاته. وكان من المقرّر صدور الحكم يوم الأربعاء الثّالث من ديسمبر.

كما كتب والده البيولوجي جون بيري وزوجته ديبي رسالة موجّهة للطّبيب المتّهم.

في رسالتهما، عبّر كيث وسوزان عن ألم الفقدان العميق والجرح الّذي لا يلتئم بعد عامَين، مشيرين إلى معاناة ماثيو وصراعهما للحفاظ على حياته رغم الإدمان، مؤكّدين أنّ الطّبيب الّذي زوّده بالمخدّرات تسبب في تدمير حياتهما.

أمّا برسالة والدَيه الموجّهة للطّبيب فقد قالا إنّه لا يستحقّ سماع مشاعرهما لما ألحقه من دمار بعائلتهما وفقدانهما لابنهما الوحيد، الرّجل الحنون الّذي كان سيصبح سندًا لهما وأخًا لأحفادهما ورمزًا لعائلتهما.

اعترف الطّبيب بتقديم عشرين قارورة من الكيتامين لماثيو ومساعده الشّخصيّ بين الثّلاثين من سبتمبر والثّاني عشر من أكتوبر ٢٠٢٣، وتوفّي ماثيو في الثّامن والعشرين من أكتوبر بسبب آثار الكيتامين والغرق.

ويواجه الطّبيب الآن حكمًا بالسّجن يصل إلى أربعين عامًا بتهم توزيع الكيتامين.