تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 04-12-2025

تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على وقف خسائره المبكرة، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، كل ذلك يأتي تحت هيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.