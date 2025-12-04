تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 04-12-2025

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 93,000$، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من سيناريو تمديد الاتجاه الإيجابي على المدى القريب.