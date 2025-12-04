الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 04-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 04-12-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 04-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-04 11:02AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 93,000$، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من سيناريو تمديد الاتجاه الإيجابي على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا