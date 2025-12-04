- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 04-12-2025 والان مع بالتفاصيل
أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-04 05:19AM UTC
تعرض سعر المؤشر لضغوط سلبية جديدة نتيجة لمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع لنلاحظ مهاجمته مجددا للدعم الإضافي المستقر عند 98.85 ليستقر بذلك قرب محور المتوسط المتحرك 55.
نود التنويه إلى أن استمرار الضغوط السلبية قد يجبر السعر على تحقيقه لكسر الدعم الحالي ليعلن بذلك عن استعداده لتفعيل السيناريو السلبي باستهدافه أولا لمستوى 98.62 و98.45 على التوالي, بينما تفعيل السيناريو الصاعد فإن ذلك يتطلب عزم إيجابي قوي ليمنحه فرص للقفز فوق مستوى 99.35 ومن ثم البدء بتسجيل العديد من المكاسب خلال الفترة الحالية.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.65 و 99.15
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر