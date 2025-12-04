تكنولوجيا: تسريب سجل تحديث One UI 8.5: كل المزايا الجديدة لهواتف وأجهزة Galaxy

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم تسريب النسخة الأولى من تحديث One UI 8.5 في شهر سبتمبر الماضي، وتعتمد العديد من التسريبات الأخيرة حول ميزات Galaxy S26 على هذه النسخة.

مؤخرًا، كشف السجل الكامل للتحديث الجديد عن أبرز المزايا القادمة، بما في ذلك تحسين إدارة الطاقة، ودعم Auracast، وميزات أمان جديدة، وحاسبة المناطق الزمنية، وأداة الطقس المحسنة مع تنبيهات المطر.

تتضمن الميزات الذكية تحسينات في Galaxy AI، حيث يمكن لـ Photo Assist توليد الصور بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة لحفظ كل نسخة، كما أصبح Bixby أذكى في التحكم بالجهاز والرد على الأسئلة مع إمكانية مراجعة سجل المحادثات.

ومن ناحية الاتصال، سيوفر التحديث مشاركة الملفات عبر الأجهزة بسهولة، ودعم Smart View لمرايا الشاشة على التلفاز وأجهزة سامسونج الأخرى، بالإضافة إلى تحسينات في Quick Share مع اقتراح مشاركة الصور مع الأشخاص الموجودين فيها.

تشمل التحديثات أيضًا تخصيص واجهة القفل والشاشة الرئيسية، تحسينات في ويدجت الطقس مع عرض مستويات حبوب اللقاح، وإعدادات المنبه مع خلفية الطقس، إضافة إلى مزايا جديدة في Samsung Health مثل تقارير أسبوعية شاملة، ومشاركة التمارين، وبدء التأملات مباشرة من الساعة، وقياس مضادات الأكسدة.

من ناحية الأمان، يوفر One UI 8.5 حماية من السرقة مع قفل تلقائي عند محاولات فاشلة، وخيارات مؤقتة لتعطيل Auto Blocker. أما البطارية، فقد حصلت على شاشة معلومات محسنة ووضع توفير طاقة قابل للتخصيص، بينما تضمنت سهولة التحكم في أجهزة سمع Bluetooth وخيارات تكبير الشاشة باستخدام الفارة أو لوحة المفاتيح.

كما يمكن الآن تسجيل جزء محدد من الشاشة، إضافة اختصارات سريعة قابلة للتخصيص، تنبيهات مبكرة للتذكيرات، وحفظ أحجام نوافذ التطبيقات في DeX عند إعادة فتحها.

المصدر