حمدان بن محمد يشهد  تخريج الدفعة الثانية من مرشحي جامعة زايد العسكرية في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم تخريج الدفعة الثانية من مرشحي جامعة زايد العسكرية في مقرها بأبوظبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم تخريج الدفعة الثانية من مرشحي جامعة زايد العسكرية في مقرها بأبوظبي.. نبارك للخريجين والخريجات وذويهم، ولوطننا العزيز، تخريج هذه الدفعة التي تمثل ثُلّة من أبناء وبنات الإمارات الذين يرون في العلم سلاحاً، وفي خدمة الوطن شرفاً لا يضاهيه شرف».

وأضاف سموه: «رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ترتقي بمنظومتنا الدفاعية إلى أعلى المعايير العالمية، وتوفّر لشباب الإمارات كل الإمكانات لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً، فأنتم حُماة الغد ودرع الوطن وسيفه.. في البر والبحر والجو».