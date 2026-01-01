ولي عهد رأس الخيمة يقدم العزاء في وفاة سالم خلفان النقبي

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سالم خلفان محمد الحبر النقبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة الفحلين بإمارة رأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه، الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.