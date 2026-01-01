المرور السعودي يعلن مخالفة جديدة: تجاوز عدد الركاب داخل المركبات

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 1 يناير 2026 12:42 مساءً - أعلن المرور السعودي رسميًا عن مخالفة جديدة تتعلق بتجاوز العدد النظامي للركاب داخل المركبات، مؤكدًا أنها من المخالفات المرورية الخطرة التي تتطلب تطبيق العقوبات النظامية حفاظًا على السلامة المرورية.

وتتمثل المخالفة في تحميل المركبة بعدد ركاب يتجاوز السعة المحددة لها في رخصة السير، سواء عبر استخدام المقاعد غير المخصصة أو ركوب الركاب في أماكن غير آمنة، بما يعد خرقًا واضحًا لأنظمة المرور السعودي.

تسجيل المخالفة على رخصة السير

أوضح المرور السعودي أن المخالفة الجديدة لا تقتصر على الغرامة المالية فقط، بل يتم تسجيلها رسميًا ضمن سجل المركبة في رخصة السير. ويؤثر هذا التسجيل على الوضع النظامي للسائق، خصوصًا في حال تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفات مرورية أخرى، مما يزيد من أهمية الالتزام بالسعة المحددة.

قيمة الغرامة المالية للمخالفة الجديدة

تتراوح الغرامة المالية للمخالفة بين 1000 و2000 ريال سعودي، ويتم تحديدها وفقًا لظروف المخالفة ومدى خطورتها على سلامة الطريق.

وتعكس هذه الغرامة جدية الإجراءات التي تتخذها السلطات للحد من الحوادث الناتجة عن تجاوز العدد القانوني للركاب.

سبب تشديد المرور على هذه المخالفة

تأتي المخالفة الجديدة ضمن جهود المرور السعودي للحد من الحوادث المرورية، حيث يؤدي زيادة عدد الركاب إلى:

التأثير على توازن المركبة أثناء القيادة

تقليل قدرة السائق على التحكم في السيارة

زيادة احتمالية وقوع حوادث، خصوصًا في حالات التوقف المفاجئ أو المنعطفات

دعوة المرور للالتزام بالأنظمة

دعا المرور السعودي جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بالسعة المحددة للركاب، مؤكدًا أن الالتزام بهذه التعليمات يعزز السلامة العامة ويحمي السائق والركاب وكافة مستخدمي الطريق من المخاطر المحتملة.