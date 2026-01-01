تكنولوجيا: ألوان جديدة لهواتف Redmi Note 15 Pro تتوفر رسميًا بداية من 1 يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت Redmi سلسلة Note 15 Pro في الصين خلال شهر أغسطس، ومع اقتراب احتفالات العام الجديد 2026 قررت الشركة إضافة ألوان جديدة لكلٍ من Note 15 Pro و Note 15 Pro+ لتجديد مظهرهما ومنح المستخدمين خيارات أوسع.

أعلنت Redmi عن الألوان الجديدة عبر Weibo، كما بدأت إتاحتها للحجز المسبق من خلال المتجر الرسمي لشاومي في الصين. ويحصل Redmi Note 15 Pro على خيار لون جديد احمر، بينما يأتي Redmi Note 15 Pro+ بلون بني.

وتعتمد الألوان الجديدة على خامة بملمس يشبه الجلد، على أن تبدأ المبيعات رسميًا في الأول من يناير.

ومن حيث المواصفات، تحمل السلسلة شاشة AMOLED بقياس 6.83 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة 1,280 × 2,772 بكسل. ويعمل طراز Pro+ بمعالج Snapdragon 7s Gen 4، في حين يعتمد طراز Pro على معالج MediaTek Dimensity 7400 Ultra.

ويأتي كلا الهاتفين ببطارية سعتها 7,000 مللي أمبير، مع شحن سلكي بقدرة 90 واط في طراز Pro+ مقابل 45 واط في طراز Pro. أما في ما يخص الكاميرات، فيقدم Redmi Note 15 Pro+ منظومة تصوير خلفية بثلاث كاميرات، بينما يكتفي Redmi Note 15 Pro بكاميرتين في الخلف.

بهذه الإضافات اللونية الجديدة، تحاول Redmi إضفاء طابع احتفالي على السلسلة وتقديم خيارات تجذب المستخدمين الراغبين في جهاز بمظهر مختلف دون التضحية بالمواصفات القوية.

المصدر