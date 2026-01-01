الإفراج عن أكثر من ملياري دولار من أصول إيران المجمدة في دولة مجاورة

- 1/2
ذكر مصدر مطلع لوكالة “فارس” للأنباء أنه تم الإفراج عن أكثر من ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.
وأفاد المصدر المطلع للوكالة الإيرانية بأن هذه الأموال موجودة في “دولة مجاورة”.
وجاء إعلان المصدر بعد تصريح أدلى به مسؤول في منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية مساء أمس الاثنين، أشار فيه إلى “دخول مليارات الدولارات إلى البلاد”، دون تقديم تفاصيل إضافية في حينها حول مصدر هذه الأموال أو آلية تحويلها.
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه طهران أمس احتجاجات على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 1.4 مليون ريال (أو 140 ألف تومان).
يذكر أن الاقتصاد الإيراني يعاني من ضغوط متعددة، بما في ذلك العقوبات الدولية، مما يساهم في استمرار التحديات المعيشية وتقلبات سوق الصرف.
المصدر: RT + فارس
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
