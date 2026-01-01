اخبار الخليج / اخبار الإمارات

شرطة رأس الخيمة تعلن نجاح خطتها الأمنية لاحتفالات 2026

ابوظبي - سيف اليزيد - نجحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 مسجلة "صفر حوادث" مرورية، بالرغم من التدفق الكبير للزوار وكثافة الحشود.

وارتكز هذا الإنجاز الميداني على خطة أمنية استباقية تضمنت نشر أكثر من 70 دورية، مدعومة بفرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني وطائرات "الدرون" ومركبات الإنقاذ والدوريات السياحية، مما ضمن انسيابية تامة للحركة وسلامة جميع المشاركين.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن تكامل الجهود بين الكوادر الشرطية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب التزام الجمهور المثالي بالتعليمات والمسارات المحددة، شكل الركيزة الأساسية لهذا النجاح.

ونوه بكفاءة غرفة العمليات في إدارة البلاغات والاستفسارات، مشيدا بجاهزية الفرق الميدانية التي أدارت الحدث باقتدار، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة آمنة ورائدة في استضافة الفعاليات الكبرى.

