وخلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منتجع مارالاجو في 29 ديسمبر، برزت تقارير عن مناقشات مع الرئيس دونالد ترمب بشأن تعهّد أمريكي جديد بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل لعشرين عاماً، يبدأ سريانه بعد انتهاء مذكرة التفاهم الحالية في عام 2028. ويرى منتقدو هذا المسار أن مثل هذا الالتزام من شأنه أن يجرّد واشنطن من أحد أهم أدوات نفوذها في توجيه السياسة الإسرائيلية بما يتماشى مع المصالح الأمريكية المعلنة.
وتتصاعد الدعوات داخل الأوساط السياسية والحقوقية إلى ممارسة ضغط منظم من قِبل الرأي العام والكونجرس، لمنع تمديد مذكرة التفاهم أو استبدال اتفاقية أطول أمداً بها.
كانت هذه تفاصيل خبر جدل الدعم اعتراضات على نية واشنطن توسيع الدعم لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.