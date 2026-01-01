جدية عثمان: دعاؤنا الأكبر أن يعود السودان آمنا، مستقرا، قويا بأهله شامخا كما عرفناه وكما نستحقه

أحبابي مع بداية عام جديد..

أتمنى لكم أياما أخف على القلوب وأقرب إلى الأحلام وصحة لا تخون وطمأنينة تُقيم في الأرواح ونجاحا يليق بتعبكم وصبركم.

أسأل الله أن يحمل هذا العام الخير لكل من أحبني وتابعني و جبر خاطري بكلمة

وأن يعوض القلوب التي أرهقها الانتظار ويجبر الخواطر التي تعبت من الصبر.

دعاؤنا الأكبر

أن يعود السودان آمنا، مستقرا، قويا بأهله شامخا كما عرفناه وكما نستحقه.

كل عام وأنتم بخير

كل عام وأنتم أقرب لما تتمنونه

وكل عام والسودان أقرب للسلام

جدية عثمان