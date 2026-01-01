أحبابي مع بداية عام جديد..
أتمنى لكم أياما أخف على القلوب وأقرب إلى الأحلام وصحة لا تخون وطمأنينة تُقيم في الأرواح ونجاحا يليق بتعبكم وصبركم.
أسأل الله أن يحمل هذا العام الخير لكل من أحبني وتابعني و جبر خاطري بكلمة
وأن يعوض القلوب التي أرهقها الانتظار ويجبر الخواطر التي تعبت من الصبر.
دعاؤنا الأكبر
أن يعود السودان آمنا، مستقرا، قويا بأهله شامخا كما عرفناه وكما نستحقه.
كل عام وأنتم بخير
كل عام وأنتم أقرب لما تتمنونه
وكل عام والسودان أقرب للسلام
جدية عثمان
كانت هذه تفاصيل خبر جدية عثمان: دعاؤنا الأكبر أن يعود السودان آمنا، مستقرا، قويا بأهله شامخا كما عرفناه وكما نستحقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.