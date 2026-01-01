قضيت جزءًا من النهار داخل مباني الجامعة الوطنية بمقرها الأنيق بحي الراقي جنوب الخرطوم.

■ أقوى رد على مؤامرة تدمير وتعطيل الحياة العامة ومسيرة التعليم ما يشاهده المرء ويعايشه داخل الجامعة الوطنية التي كساها الحضور البهي لطلابها وطالباتها ألقًا على وقار المؤسسة الأكاديمية الرصينة، كما هو حال هذه الجامعة المتميزة منذ سنوات.

■ هنيئًا لأسرة الجامعة الوطنية بهذه العودة الرائعة، وشكرًا عميقًا لأساتذة وإدارة الجامعة على إصرارهم العنيد على استئناف رحلة التعليم رغم التخذيل وعثرات الخطى.

■ الخرطوم ستعود أقوى وأعظم مما كانت، ومن داخل الجامعة الوطنية تشرق شمس الأمل.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد