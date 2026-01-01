وزارة الإسكان السعودية تحدد 25 عاماً كحد أدنى للحصول على دعم سكني مجاني

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 1 يناير 2026 10:14 صباحاً - أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تحديد الحد الأدنى للمتقدمين للحصول على الدعم السكني المجاني بـ25 عاماً، ضمن برنامج يستهدف جميع الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى مسكن مناسب داخل المملكة.

ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة لضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين وتسهيل إجراءات الحصول عليه عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

شروط الاستفادة من الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان سبعة شروط أساسية يجب توافرها للاستفادة من الدعم، وتشمل:

حمل الجنسية السعودية، مع استثناء للمرأة غير السعودية التي تنجب أطفالاً سعوديين.

الحد الأدنى للعمر: 25 عاماً.

الإقامة الدائمة داخل المملكة.

عدم تملك وحدة سكنية خلال آخر خمس سنوات متتالية.

عدم الاستفادة من أي دعم حكومي أو إعانات سكنية سابقة.

للمطلقات والأرامل: وجود أطفال كشرط إضافي.

الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لإثبات الحالة الاجتماعية والمالية.

آلية التسجيل الإلكترونية

يتم التسجيل للحصول على الدعم عبر بوابة "سكني"، حيث يمكن للمستفيد اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية. التحقق من استحقاق الدعم. إدخال البيانات المطلوبة للحصول على النتيجة فوراً. إمكانية تقديم اعتراض في حالة الرفض، مع إعادة دراسة الملف بشكل رسمي.

المستندات المطلوبة

لتأكيد الأهلية، تطلب الوزارة عدداً من المستندات، منها:

بيان راتب مختوم من جهة العمل.

السجل المدني العائلي.

للأرامل والمطلقات: وثائق إضافية تثبت الوضع الاجتماعي وإعالة الأطفال.

التواصل والاستفسارات

حرصاً على خدمة المستفيدين، وفرت وزارة الإسكان أرقام مخصصة للاستفسار والمساعدة:

199090

920033321

وتعمل الخدمة على مدار الساعة لتقديم الدعم والإرشاد حول إجراءات التسجيل والاستحقاق.