تكنولوجيا: Dreame تكشف عن خاتم ذكي وكاميرا أكشن جديدة في حدث CES 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Dreame، المعروفة في الأساس بروبوتات تنظيف الأرضيات، عن توسّعها في مجالين جديدين العام القادم. إذ تستعد الشركة للكشف عن أول خاتم ذكي لها وأول كاميرا أكشن خلال معرض CES في لاس فيغاس، والذي ينطلق بعد أيام قليلة فقط.

في هذا الحدث، ستظهر Dreame بحضور قوي من خلال جناحين مختلفين. فمن ناحية، تُقيم الشركة “معرض منظومتها الرئيسية” بمساحة تتجاوز 1200 متر مربع في مركز مؤتمرات لاس فيغاس.

ومن ناحية أخرى، تعرض في جناح منفصل داخل Venetian “منطقة مخصّصة لتجارب التنظيف الذكية الفاخرة”. هذا التوسّع يؤكد رغبتها في تعميق حضورها خارج نطاق أجهزة الروبوت المنزلية.

حتى الآن، لم تكشف Dreame عن تفاصيل تقنية تخص الخاتم الذكي أو كاميرا الأكشن. ومع ذلك، أوضحت بأن الخاتم صُمم لتوفير “عافية شاملة”، بينما تأتي الكاميرا “بحجم الإبهام”، ما يشير إلى تصميم صغير وعملي يمكن حمله بسهولة.

وفي السياق نفسه، تؤكد Dreame أنها باتت ترى نفسها “مُمكّنة للحياة المتصلة”، إذ تسعى إلى إنشاء منظومة ذكية تعمل بهدوء في الخلفية لإدارة شؤون الحياة اليومية وجعلها أكثر سلاسة ونظامًا وراحة.

علاوة على ذلك، تستعد الشركة للكشف عن منتجات جديدة داخل فئة التنظيف الذكي. إذ ستعرض المكنسة الروبوت X60 Max Ultra، والتي تُعد أحدث طرازاتها المتميزة بارتفاع لا يتجاوز 7.95 سم وتقنيات “التعلم المعزز الذكي”.

وإضافةً إلى ذلك، ستقدّم الشركة “ثلاجة مياه فوارة” تُعد الأولى من نوعها، وروبوتًا جديدًا لتنظيف المسابح، كما ستطرح مكيفات سلسلة D-Wind المزودة بتقنية التبريد داخل الزوايا خارج السوق الصينية لأول مرة.

بهذه الخطوات، يبدو أن Dreame تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في توسعها، مرحلة تُحوّل فيها رؤية “العيش الذكي المتصل” من فكرة إلى واقع ملموس.

المصدر