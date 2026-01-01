تكنولوجيا: هاتف Moto X70 Air Pro يأتي بكاميرا بيريسكوب لتقريب بصري قوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Motorola الأسبوع الماضي في التشويق لإطلاق هاتف Moto X70 Air Pro، وها هي اليوم تكشف عن مزيد من التفاصيل حول الجهاز المرتقب، المتوقع أن يصل للأسواق العالمية باسم Edge 70 Pro.

في منشور جديد على Weibo، نشرت Motorola إعلانًا تشويقيًا إضافيًا للهاتف. ورغم استمرار غياب موعد الإطلاق الرسمي، إلا أن الإعلان يؤكد اعتماد الهاتف على كاميرا تليسكوبية بيريسكوب للتقريب البصري، ما يضع الجهاز في منافسة مباشرة مع هواتف التصوير المتقدمة.

يتميّز Moto X70 Air Pro بثلاث كاميرات خلفية مدعومة بقدرات ذكاء اصطناعي محسّنة، في خطوة تتجاوز ما قدّمه Moto X70 Air الذي اكتفى بكاميرتين في الخلف.

وإلى جانب ذلك، تشير المعلومات المتاحة إلى دعم الهاتف للشحن السريع بقدرة 90 واط، بالإضافة إلى اعتماده معالج Snapdragon 7+ Gen 5، ما يعزز الأداء ويُسرّع معالجة المهام اليومية والتطبيقات الثقيلة.

وبينما تواصل Motorola نشر الإعلانات التشويقية دون تحديد موعد الإطلاق، يتزايد الاهتمام بالجهاز بفضل تركيزه الكبير على قدرات التصوير والتقنيات الذكية، ما يجعله واحدًا من أبرز الأجهزة المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

المصدر