جامعة جدة تطلق ملتقى البحث والابتكار وتكشف عن إنجازاتها واستراتيجيتها الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة جدة اليوم ملتقى البحث والابتكار، أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تهدف إلى إبراز الحراك البحثي داخل الجامعة وتسليط الضوء على إنجازاتها العلمية من خلال معرض الابتكارات، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية البحث والابتكار للخمس أعوام القادمة 2026–2030.

ويأتي الحدث ضمن جهود الجامعة لتعزيز دورها الريادي في دعم الابتكار، وتمكين الباحثين، وتطوير منظومة بحثية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد الملتقى استعراض أبرز الأرقام والإنجازات البحثية التي حققتها الجامعة خلال مسيرتها البحثية، حيث أعلنت عن تحقيق 14 براءة اختراع مسجلة باسم الجامعة، ودعم أكثر من 2000 مشروع بحثي، ونشر أكثر من 10000 بحث علمي في أشهر قواعد البيانات الببليوجرافية العالمية، إضافة إلى مبادراتها النوعية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالبحث العلمي.

وأوضحت د. دينا حجار، عميدة عمادة البحث والابتكار بجامعة جدة أن:

"يوم البحث والابتكار الأول يهدف إلى إطلاق استراتيجية بحثية لخمس سنوات مقبلة تحفز الباحثين على مرحلة التطبيق وتطوير المنتجات، وركزت الاستراتيجية على الانتقال من مرحلة النشر العلمي فقط إلى مرحلة التطبيق وتطوير المنتجات وبناء شركات ناشئة معرفية."

كما شكل الملتقى منصة محفزة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب البحثية المتميزة، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي بين جهات أكاديمية وصناعية محلية ودولية.

وأكدت جامعة جدة أن هذا الحدث يعكس التزامها المستمر بتطوير المعرفة وصناعة مستقبل أكثر ابتكارًا، داعيةً المهتمين إلى مواصلة المشاركة الفعالة في هذا الحراك العلمي.