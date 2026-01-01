تكنولوجيا: تأكيد مواصفات شحن Redmi Turbo 5 Pro في شهادة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظل هاتف Redmi Turbo 5 Pro محورًا للعديد من الشائعات مؤخرًا، خاصةً فيما يتعلق ببطاريته الضخمة البالغة 9000 مللي أمبير ودعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط. ورغم أن سعة البطارية لم تُحسم بعد، إلا أن مواصفات الشحن أصبحت الآن مؤكدة رسميًا.

فقد كشف اعتماد جديد صادر عن هيئة 3C في الصين أن الهاتف، والذي يحمل رقم الطراز 2602BRT18C، سيدعم بالفعل الشحن السلكي بقدرة 100 واط. هذا التأكيد يعزز التوقعات بأن الجهاز سيقدّم أداءً قويًا في فئة الشحن السريع، خصوصًا إذا توافقت سعة البطارية النهائية مع ما تردد سابقًا.

وعلى صعيد المواصفات الأخرى، تشير تسريبات حديثة إلى نية الشركة استخدام شريحة Dimensity 9500e التي لم تُعلن بعد، ويرجّح أن تكون نسخة أقل من شريحة 9500. كما يُتوقع أن يحصل الهاتف على شاشة LTPS OLED بدقة “1.5K”، إلى جانب مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفل الشاشة، مع إطار معدني يمنحه تصميماً أكثر متانة.

ومن المرجح أن يُكشف عن Redmi Turbo 5 Pro رسميًا في شهر يناير، بينما ننتظر المزيد من التفاصيل التي ستظهر مع اقتراب موعد الإعلان.

المصدر