السعودية توسع سعودة وظائف السياحة تدريجيًا حتى 2028 ضمن رؤية 2030

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 1 يناير 2026 03:00 مساءً - تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ خططها الاستراتيجية لتوطين الوظائف، حيث أعلنت الجهات المختصة عن توسيع نطاق سعودة وظائف السياحة في السعودية بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث القادمة، ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في أحد أكثر القطاعات نموًا.

إقرأ ايضاً:

تحديث تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية: الفئات الجديدة وكيفية التقديمالمرور السعودي يعلن مخالفة جديدة: تجاوز عدد الركاب داخل المركبات

بدء تطبيق سعودة وظائف السياحة بنسبة 100% في 2026

اعتبارًا من 22 أبريل 2026، ستدخل المرحلة الأولى من قرارات سعودة وظائف السياحة حيز التنفيذ، مع رفع نسب التوطين في عدد من الوظائف الأساسية داخل المنشآت السياحية والفندقية.

الوظائف المشمولة بنسبة سعودة 100%

موظفو الاستقبال

موظفو خدمة المعلومات

موظفو استقبال الفنادق

موظفو مراكز الاتصال (Call Center)

ويهدف القرار إلى تعزيز حضور الكوادر السعودية في الواجهة الأمامية للقطاع السياحي وتحسين تجربة الزوار.

سعودة بنسبة 70% و50% لبعض المناصب القيادية والمبيعات

وظائف بنسبة سعودة 70%

وظائف بنسبة سعودة 50%

وكلاء السياحة

مندوبي المبيعات

وظائف قيادية مشابهة

تهدف هذه المرحلة لدعم السعوديين في المناصب الإشرافية والتجارية، وخلق توازن بين الخبرات المحلية والدولية خلال فترة الانتقال.

سعودة مهن الطهاة ابتداءً من 2027

تاريخ التطبيق: 3 يناير 2027 نسبة السعودة المعتمدة: 30% لوظائف الطهاة في المنشآت السياحية والفندقية

من المتوقع أن يدعم القرار المواهب الوطنية في فنون الطهي مع التوسع الكبير في قطاع الضيافة والمطاعم السياحية.

سعودة مناصب الإدارة الفندقية والمبيعات في 2028

تاريخ التطبيق: 2 يناير 2028 الوظائف المشمولة بنسبة سعودة 50%

مدراء الفنادق

مدراء المبيعات

وظائف قيادية مماثلة

تعكس هذه المرحلة جاهزية الكفاءات السعودية لتولي المناصب القيادية في القطاع السياحي.

سعودة وظائف السياحة امتداد لقرارات توطين شاملة

تأتي سعودة وظائف السياحة ضمن سلسلة إصلاحات أوسع شملت قطاعات متعددة، مثل:

الهدف هو تحقيق التوازن في سوق العمل، تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، ورفع معدلات التوظيف بين المواطنين.

أثر قرارات السعودة على سوق العمل السياحي

من المتوقع أن تُحدث هذه القرارات تحولات كبيرة، أبرزها:

زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين

رفع مستوى التأهيل والتدريب المهني

تحسين جودة الخدمات السياحية

دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030

تمثل سعودة وظائف السياحة في السعودية خطوة استراتيجية نحو بناء قطاع سياحي قوي يقوده أبناء الوطن، مع تطبيق تدريجي يراعي استقرار المنشآت واستدامة النمو الاقتصادي.