بطولة إنكلترا: تشلسي ينفصل عن مدربه الإيطالي ماريسكا

الرياص - اسماء السيد - لندن : انفصل تشلسي صاحب المركز الخامس في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عن مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا الذي كان على خلاف مع الإدارة منذ أسابيع، وفقا لما أعلن النادي الخميس.

وكان ماريسكا (45 عاما) الذي خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في صيف 2024، أعاد النادي اللندني إلى دوري أبطال أوروبا في ختام موسمه الأول الذي توّج بالنجاح عبر إحراز لقب مسابقة كونفرنس ليغ ثم كأس العالم للأندية، لكن فريقه فقد الزخم في الأسابيع الماضية واكتفى بفوز واحد في آخر سبع مباريات بالدوري.

وقال النادي في بيان "(نادي) تشلسي لكرة القدم والمدرب إنتو ماريسكا أنهيا التعاقد بينهما".

رحيل الإيطالي عن ملعب ستامفورد بريدج يأتي فيما يحتل النادي المركز الخامس في الدوري بفارق 15 نقطة عن المتصدر وغريمه اللندني أرسنال.

وتزايدت التكهنات بشأن مستقبل ماريسكا خلال سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، وسط تقارير عن تدهور العلاقة بين المدرب وإدارة النادي.

وأضاف البيان "مع بقاء أهداف رئيسية في أربع مسابقات، بما في ذلك التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى إنتسو والنادي أن التغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لاستعادة مسار الموسم".

ولم يحضر ماريسكا المؤتمر الصحافي بعد التعادل مع بورنموث 2 2 الثلاثاء، على الرغم من أن غيابه أُرجع إلى المرض.

وكان الإيطالي تمسك بتصريحات أدلى بها في 13 كانون الأول/ديسمبر، قال فيها إن كثيرين في تشلسي لا يدعمونه هو أو الفريق.

ووصف الأيام التي سبقت الفوز على إيفرتون 2 0 بأنها "أسوأ 48 ساعة" له في النادي.