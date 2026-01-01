مجلس وزراء حكومة الشمالية يُجيز موازنة الولاية للعام المالي 2026

أجاز مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية، في اجتماعه الاربعاء برئاسة والي الولاية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم ، موازنة الولاية للعام المالي 2026، وبلغ حجم الموارنة نحو 777 مليار جنيه، محققاً زيادة قدرها 464 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام السابق، وبنسبة نمو وصلت إلى 64 بالمائة.

وأوضح مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، الأستاذ أمير حسن البشير، في تصريحات عقب الاجتماع، أن الموازنة الجديدة حملت العديد من البشريات للعاملين والمواطنين، من أبرزها توفير ألف وظيفة جديدة خلال العام المقبل، إلى جانب الالتزام بسداد متأخرات العاملين وبرمجتها اعتباراً من بداية العام 2026م.

وأشار إلى أن الموازنة أولت اهتماماً خاصاً بتطوير الأداء المؤسسي عبر التوسع في برامج التدريب الداخلي والخارجي، وتحسين بيئة العمل بالوحدات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد أمير حسن أن الموازنة خصصت نسبة مقدرة للتنمية، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن دعم مشروعات تدعيم الدخل والمشروعات الإنتاجية للأسر والشباب عبر برامج التمويل الأصغر.

وأضاف أن الموازنة تضمنت بنوداً واضحة للصرف على الأمن والدفاع، دعماً وإسناداً للقوات المسلحة في معركة الكرامة، إلى جانب التوسع في دعم المناشط الرياضية، وإدخال الأسر المستهدفة تحت مظلة التأمين الصحي.