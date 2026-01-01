شكرا لقرائتكم خبر تقنيات "فومكس" بالمنتدى السعودي للإعلام.. "تلي جيب" و "ويدا" تقدمان حلولاً ذكية تُهندِس المشهد البصري والاتصال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بين ذراع معدنية ترسم زوايا سينمائية مدهشة، ورسالة اتصالية تُقدم للجمهور بدقة، يفتح معرض مستقبل الإعلام "فومكس" أبوابه، ضمن المنتدى السعودي للإعلام الذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026؛ ليقدم حقبة جديدة من الإبداع التقني، حيث تلتقي الخبرة الهندسية بالرؤية الاستراتيجية عبر مشاركة نوعية لشركتي "تلي جيب" و"ويدا"، فيتحول المشهد الإعلامي إلى منصة تفاعلية تجمع بين حلول التصوير الديناميكي وأدوات الاتصال المؤسسي المتطورة، وتستعد هاتان الشركتان لتقديم منتجات تقنية تعيد تعريف مفهوم الإنتاج المرئي وبناء الأثر، مما يعزز من قيمة الابتكار في أكبر تجمع إعلامي تشهده المنطقة.

وتجسد علامة "تلي جيب - TELEJIB" واجهة متخصصة في تقديم حلول متطورة لأنظمة "Jib Arm" المستخدمة في تصوير الفيديو والإنتاج السينمائي والبث الاحترافي، وتعتمد هذه العلامة في مشاركتها على توفير أنظمة رافعات متحركة تمنح فرق الإنتاج قدرات تصوير مرنة وثابتة في مختلف البيئات الإنتاجية، وتركز هذه الحلول على التصميم الهندسي، الذي يُمكّن المشغلين من تحريك الكاميرات أفقيًا وعموديًا بسلاسة فائقة، مما يثري العمل بلقطات احترافية تغني عن التعامل المعقد مع المعدات الثقيلة، وتعتمد التقنيات المعروضة على نظام السحب والتحكم اليدوي أو الآلي لحركة الذراع، وهو ما يدعم إنتاج لقطات بانورامية وارتفاعات متغيرة وزوايا تصوير مبتكرة تضفي بعدًا بصريًا مذهلاً للمشاهد.

وتضيف أنظمة "تلي جيب" قيمة ملموسة للإنتاج المرئي عبر توفير أداء تصوير ثابت ومتعدد الأبعاد يسهل عملية التقاط المشاهد من زوايا غير تقليدية، ويعزز هذا التطور التقني جودة الإنتاج ويوفر مرونة واسعة للمخرجين والمصورين في تنفيذ رؤاهم الإبداعية على أرض الواقع، وقد صُممت هذه الأنظمة لتدعم المشاريع الكبرى والفعاليات المباشرة والأفلام والإعلانات، موفرة حركة كاميرا ديناميكية وموثوقة تتسم بالدقة العالية، وتتميز هذه الحلول بقابلية التكامل مع مختلف منصات الكاميرات وأنظمة التحكم الاحترافية، مما يسهل دمجها في بيئات الإنتاج الحالية بكفاءة وسلاسة، ويجعلها خيارًا أساسيًا لرفع سوية العمل السينمائي والتلفزيوني في المنطقة.

وتتجه الأنظار في جانب الاتصال والإعلام نحو شركة "Wida" السعودية، التي تخصصت في تقديم حلول الاتصال المؤسسي المبتكرة لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتهدف الشركة عبر مشاركتها في معرض "فومكس" إلى مساعدة المؤسسات على بناء حضور مؤثر وصياغة رسائل واضحة تحول الرؤى الطموحة إلى أثر ملموس، وتطرح الشركة حلولاً اتصالية وإعلامية متكاملة تبدأ من التخطيط الاستراتيجي وتصميم الحملات الإعلامية المبتكرة، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وإدارة المحتوى عبر مختلف القنوات، وتضمن هذه المنظومة اتساق الرسائل الإعلامية وفاعلية الوصول إلى الجمهور المستهدف، مع الحفاظ على هوية المؤسسة وبناء جسور من الثقة الدائمة مع المتابعين في مختلف الظروف.

وتعمل "Wida" على صناعة محتوى إبداعي يعزز الأثر ويعكس الهوية والرسالة بوضوح، مع التركيز على بناء سرد مهني ومؤثر يترك انطباعًا طويل الأمد لدى المتلقي، وتتضمن خدماتها التقنية والمهنية إدارة الحملات الاتصالية والمراكز الإعلامية للفعاليات والمبادرات الكبرى، بما يضمن حضورًا إعلاميًا منظمًا وتغطية احترافية شاملة، وتحقق الشركة تكاملاً دقيقًا بين الرسائل والمخرجات الإعلامية، واضعة نفسها في مكانة الشريك الاتصالي الموثوق الذي يوازن بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ العملي، ويسهم هذا النهج في تحقيق أهداف الاتصال المؤسسي وترسيخ أسسه بشكل مستدام، مما يدعم المؤسسات في مواجهة تحديات المشهد الإعلامي الحديث بمرونة واقتدار عاليين يخدمان التوجهات الوطنية والعالمية.

ويمثل اجتماع تقنيات التصوير المتطورة مع استراتيجيات الاتصال الحديثة في المنتدى السعودي للإعلام 2026 خطوة جوهرية نحو مستقبل إعلامي متكامل، وتساهم الابتكارات التي تقدمها شركتا "تلي جيب" و"ويدا" في تعزيز جودة المحتوى البصري والرسالة الإعلامية على حد سواء، مما يضع معايير جديدة للاحترافية في قطاع الإعلام، ويبرهن هذا الوجود التقني على قدرة الكفاءات والحلول المتطورة في صياغة لغة إعلامية تواكب التحولات العالمية، ليبقى معرض "فومكس" منصة رائدة لاستشراف آفاق الإبداع والتميز التقني والمهني.