مقتل 29 إرهابيا من حركة الشباب في الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، في بيان اليوم الخميس، أن القوات المسلحة قضت على 29 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية في منطقة "جاباد غوداني" بإقليم شبيلي الوسطي بالتنسيق مع شركاء دوليين.
وتنفذ حركة الشباب المتشددة، أعمالا إرهابية منذ 2007.
وذكرت وزارة الدفاع، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنها دمرت أيضا مركبات وأسلحة كانت معدة للاستخدام في "هجمات إرهابية" ضد المدنيين، وذلك خلال عمليات جوية نفذت أثناء ساعات الليل في شبيلي الوسطى.
وعبرت الوزارة عن تقديرها "للشركاء الدوليين لدعمهم المتواصل في مجال التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتمكين العملياتي في مكافحة الإرهاب".