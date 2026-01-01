40 قتيلا و100 جريح إثر انفجار مقهى في سويسرا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، إن 40 شخصا قتلوا وأصيب ​100 آخرون جراء انفجار في مقهى كان ‌يكتظ بالمحتفلين بليلة ​رأس السنة في ⁠منتجع ‌التزلج "كران مونتانا".

واندلع الحريق في الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت ⁠جرينتش) في مقهى (لو ⁠كونستيلاسيو) في جنوب غرب البلاد.

وقال ستيفان ‍جانزير قائد الشرطة في منطقة فاليه إن بعض القتلى والمصابين من ‍دول أخرى.

وفي ⁠وقت سابق، ​قالت الشرطة إن العديد من ​المصابين يتلقون العلاج من حروق. ‍وذكرت السلطات أنها نشرت 10 طائرات هليكوبتر و40 عربة إسعاف.