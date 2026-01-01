40 قتيلا و100 جريح إثر انفجار مقهى في سويسرا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، إن 40 شخصا قتلوا وأصيب 100 آخرون جراء انفجار في مقهى كان يكتظ بالمحتفلين بليلة رأس السنة في منتجع التزلج "كران مونتانا".
واندلع الحريق في الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش) في مقهى (لو كونستيلاسيو) في جنوب غرب البلاد.
وقال ستيفان جانزير قائد الشرطة في منطقة فاليه إن بعض القتلى والمصابين من دول أخرى.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن العديد من المصابين يتلقون العلاج من حروق. وذكرت السلطات أنها نشرت 10 طائرات هليكوبتر و40 عربة إسعاف.