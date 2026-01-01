أحمد السقا: سليمان عيد في الجنة "على مسؤوليتي"! (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: ضرب الفنان المصري أحمد السقا سقفاً جديداً للجدل، وبعد أيام من قوله إنه الأقرب إلى شخصية خالد بن الوليد شكلاً وروحاً ومن ثم فهو الأحق بتجسيدها، تحدث بصورة جدلية مجدداً عن علاقته بزميله الفنان الراحل سليمان عيد كاشفاً السبب وراء عدم دفنه بيديه كما يفعل في العادة مع المقربين منه، وقال إنه يرى سليمان عيد في الجنة يقيناً.

أحمد السقا (خالد بن الوليد) يقول ان الفنان (سليمان عيد ) مش حيتحاسب، وداخل الجنة داخل الجنة ، على مسؤوليتي الشخصية.



عمر بن الخطاب ( أحد المبشرين بالجنة ) كان يقول لو في واحد لن بدخل الجنة لظننت أني هو pic.twitter.com/ryXeEQ2FOy — Maher (@Maher_VII) January 1, 2026

وقال أحمد السقا في تصريحات تلفزيونية في مصر: "الدفن مش رغبة ولما بدأت معايا كانت بالصدفة، وكنت خايف وقتها، وبعمل كدا وأنا من أولى إعدادي، وأنا اللي دفنت جدي الله يرحمه، فيه واحد بس اللي مقدرتش أنزل معاه وأدفنه.. قعدنا مع بعض 26 سنة وكان هزارنا تقيل مع بعض، وحتى الدكتور أشرف زكي كان مستغرب مني وقتها جدا، وقولتله أنا رجلي مش شايلاني وأول مرة أعرف هذا المصطلح".

وأصاف: "الدكتور أشرف زكي قال لي يعني مش هتنزل تدفن سليمان عيد، قولتله لا ..هدفن نفسي إزاي، الله يرحمه ويحسن إليه، سليمان عيد نموذج مش هيتحاسب وداخل الجنة وعلى مسؤوليتي الشخصية، أنا عشت معاه أكتر من أهله، وعاش في بيتي أكتر ما عاش مع أي حد".

يذكر أن الفنان سليمان عيد رحل عن عالمنا صباح الجمعة 18 أبريل (نيسان) عن عمر ناهز 64 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية بشكل مفاجئ داخل منزله، وتم نقله لإحدى مستشفيات الشيخ زايد، ولكنه فارق الحياة داخل سيارة الإسعاف.

السقا... مرحلة إثارة الجدل

يذكر أن الفنان المصري أحمد السقا دخل بقوة في حالة جدلية لا تتوقف منذ الانفصال الدراماتيكي عن زوجته قبل عدة أشهر، وما أعقب هذا الحدث من تلاسنات واشتباكات، ثم ظهر السقا فيما بعد ليؤكد أنه الأقرب إلى شخصية خالد بن الوليد.

وفيما بعد قام بتسجيل مقطع فيديو أثار ضده موجة من التنمر، حيث ظهر في الفيديو مناشداً إدارة نادي ليفربول والمدير الفني للفريق آرني سلوت بالتعامل بطريقة أكثر احتراماً لتاريخ النجم المصري محمد صلاح، وقال السقا في الفيديو "أنا السقا الميجا ستار"، وأخيراً أطلق السقا تصريحه الأخير أنه وعلى مسؤوليته يرى رفيق دربه سليمان العيد من أهل الجنة.