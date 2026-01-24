بطولة إنكلترا: سيتي يحقق انتصاره الأول في 2026 وسقوط قاتل لليفربول أمام بورنموث

الرياص - اسماء السيد - لندن : استعاد مانشستر سيتي بريقه وحقق انتصاره الأول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم عام 2026، بتخطيه ضيفه ولفرهامبتون 2 0 السبت ضمن المرحلة الثالثة والعشرين، فيما تكبّد ليفربول خسارة أولى بعد 10 مباريات من دون هزيمة، بسقوطه في الوقت القاتل أمام بورنموث 2 3.

أحرز المصري عمر مرموش (6) والغاني أنطوان سيمينيو (45+2) هدفي سيتي.

ورفع سيتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بأربع نقاط موقتا والذي يواجه مانشستر يونايتد الأحد في قمة المرحلة، فيما تجمّد رصيد ولفرهامبتون عند ثماني نقاط في المركز الأخير.

الانتصار هو الأول لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد سلسلة سلبية من ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة تواليا في المباريات الأربع الأخيرة بالدوري.

وأشرك غوارديولا المدافع الجديد مارك غيهي القادم من كريستال بالاس في فترة الانتقالات الشتوية الحالية أساسيا إلى جانب الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف.

كما راهن على مرموش وسيمينيو والفرنسي ريان شرقي لقيادة خط الهجوم، مقابل الإبقاء على الهداف النروجي إرلينغ هالاند وفيل فودن والجناح البلجيكي جيريمي دوكو على مقاعد البدلاء.

رهان ناجح

نجح رهان غوارديولا بإراحة نجومه وقدّم الأساسيون أداء مبهرا لا سيّما في الشوط الأول، وبدأ فريقه المواجهة بقوة واضعا نصب عينيه حسمها في أسرع وقت ممكن، فحاول غيهي برأسية من مسافة قريبة بعد عرضية من البرتغالي برناردو سيلفا، غير أن الحارس الضيف البرتغالي جوزيه سا تصدّى لها (4).

لكن سا وقف عاجزا أمام مرموش الذي تابع بيمناه من مسافة قريبة، عرضية متقنة للبرتغالي ماتيوس نونيش من الجهة اليمنى (6).

وأضاف سيمينيو الهدف الثاني بعدما أسكن بيسراه أرضية زاحفة من داخل المنطقة إلى يمين سا (45+2).

في الشوط الثاني، تحسّن أداء الضيوف بشكل ملحوظ، فسدّد البرازيلي جواو غوميس كرة من خارج المنطقة علت العارضة بقليل (55).

وردّت العارضة تسديدة سيمينيو الرائعة والصاروخية بيسراه من الجهة اليمنى داخل المنطقة (78).

كما ردّت عارضة مرمى سيتي رأسية المدافع الكولومبي يرسون موسكيرا من داخل منطقة الياردات الست بعد ركلة ركنية لعبها ماتيوس مانيه (87).

وأهدى المغربي أمين عدلي فريقه بورنموث انتصارا مثيرا وقاتلا على حساب ضيفه ليفربول 3 2 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

الانتصار هو الأول لبورنموث أمام ليفربول بعد سلسلة سلبية من ست هزائم تواليا ضمن كافة المسابقات.

كما تلقى فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت خسارة أولى في الدوري بعد 10 مباريات من دون هزيمة.

ورفع بورنموث رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 36 نقطة لليفربول في المركز الرابع.

منح البرازيلي إيفانيلسون التقدم لأصحاب الأرض، بعدما تابع من داخل منطقة الياردات الست تمريرة أليكس سكوت الذي سيطر على الكرة مستفيدا من خطأ المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك (26).

سيناريوهات مثيرة

وأضاف الإسباني أليخاندرو خيمينيس الهدف الثاني بتسديدة أرضية من الجهة اليمنى داخل المنطقة بعد تمريرة بينية متقنة من جيمس هيل (33).

وأكّد الحكم مايكل سوليسبوري الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه ار) حيث أظهرت الإعادة كسر فان دايك للتسلل.

وعوّض فان دايك خطأيه بتقليص الفارق، بعدما حوّل من داخل منطقة الياردات الست إلى الشباك عرضية المجري دومينيك سوبوسلاي من ركلة ركنية من الجهة اليسرى (45).

وأدرك سوبوسلاي التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة إلى يسار الحارس المضيف الصربي دجوردجي بيتروفيتش، بعدما هيّأ المصري محمد صلاح الكرة له إثر ركلة حرة مباشرة (80).

وانتزع توتنهام الرابع عشر برصيد 28 نقطة، تعادلا ثمينا وقاتلا من ميدان بيرنلي قبل الأخير برصيد 15 نقطة 2 2، لكن ذلك قد لا يُجنّب مدربه الدنماركي توماس فرانك الإقالة.

ولم يحقق توتنهام سوى انتصارين في آخر 13 مباراة في الدوري قبل مواجهة بيرنلي، واستبشروا خيرا بافتتاح الهولندي ميكي فان دي فين التسجيل (38).

وأدرك الكونغولي أكسل توازنزيبي التعادل (45)، ثم منح البديل الجنوب إفريقي لايل فوستر التقدُّم لأصحاب الأرض (76).

لكن المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو أهدى فريقه نقطة التعادل بتسجيله هدف في الدقيقة 90.

وقلب فولهام سابع الترتيب برصيد 34 نقطة، الطاولة على ضيفه برايتون الثاني عشر برصيد 30 نقطة 2 1، بعدما كان متأخرا 0 1 حتى الدقيقة 72.

تقدّم برايتون بهدف السويدي ياسين العياري (28) لكن فولهام ردّ بهدفي البديل النيجيري سامويل شوكويزي (72) والويلزي هاري ويلسون (90+2).

وتغلب وست هام الثامن عشر برصيد 20 نقطة، على ضيفه سندرلاند العاشر برصيد 33 نقطة 3 1، ليحقق فوزه الثاني تواليا ويقترب نقطتين من منطقة الأمان.