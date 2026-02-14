أشرف داري يتمسك بـ “الدولار” ويرفض الرحيل ودياً

فجّر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل المدافع المغربي أشرف داري مع النادي الأهلي، مؤكداً أن ملف رحيل اللاعب تعقد بشكل غير متوقع بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود بشأن فسخ التعاقد بالتراضي.

وكشف شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “النهار”، أن أشرف داري وضع إدارة القلعة الحمراء في مأزق قانوني ومالي، حيث اشترط الآتي:

الحصول على كامل قيمة عقده: رفض اللاعب التنازل عن أي جزء من مستحقاته المالية المتبقية.

الدفع بالعملة الصعبة: أصر داري على تقاضي مستحقاته بالدولار الأمريكي مقابل الموافقة على الرحيل.

البقاء كخيار بديل: في حال عدم تلبية مطالبه المالية، أكد اللاعب استمراره مع الفريق حتى نهاية مدته القانونية.

وتأتي هذه التطورات في وقت حرج لإدارة الأهلي، التي تسعى لتسوية وضع داري قانونياً بعد اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، خاصة عقب قيد المغربي الآخر يوسف بلعمري خلال الميركاتو الشتوي الأخير، مما جعل بقاء داري “إدارياً” يمثل عبئاً على القائمة.

“الأهلي رفض عرضاً خارجياً لرحيل داري بسبب اشتراط النادي الآخر أن يتحمل الأهلي كامل راتب اللاعب، وهو ما اعتبرته الإدارة غير مجدٍ مالياً، ليبقى اللاعب حالياً ضمن صفوف الفريق مع وقف التنفيذ.” — أحمد شوبير

وجاءت هذه الأنباء الصادمة في وقت يستعد فيه المارد الأحمر لمواجهة مصيرية أمام الجيش الملكي المغربي، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وهي المواجهة التي تتطلب استقراراً فنياً وإدارياً بعيداً عن أزمات غرف الملابس.