"اتصال وإعلام" جامعة الملك فيصل يقدم حزمة مشاريع بحثية نوعية تواكب التحولات الرقمية 

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت جامعة الملك فيصل ممثلة في قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب مشروعات بحثية هادفة لتنمية العلوم المعرفية في الإعلام بمختلف وسائله في تخصصات الصحافة والنشر الرقمي والإعلام المرئي والمسموع والاتصال الاستراتيجي، بدعم ومتابعة عميد الكلية الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي، ورئيس قسم الاتصال والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف الحليبي، والتي أشرف عليها الأستاذ الدكتور حسن نيازي الصيفي، وسط مشاركة لجنة الحكم والمناقشة من خلال الأستاذ الدكتور فلاح بن عامر الدهمشي، والدكتور محمد هاشم الشريف، والأستاذ الدكتور مصعب عبدالقادر وداعة الله، والأستاذ الدكتور فودة محمد علي، والدكتور مصطفى حسنين، والدكتور شكري النفطي، والأستاذ الدكتور سالي سلامة، والدكتورة رويدا أحمد طلب، والدكتورة وفاء عطياوي، بحضور وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وركزت المشروعات البحثية التي تم نشرها في مجلات علمية محكمة تابعة لجامعة وكليات عربية وعالمية، على دور التحول الإلكتروني للصحافة السعودية في الإسراع بعمليات النشر وتوسيع الانتشار الإخباري للباحث محمد بن صديق العواجي، ومعالجة الانفوجرافيك لقضايا التنمية المستدامة العالمية بمنصة التواصل الحكومي على شبكة X، للباحثة ماجدة بنت عبد المجيد محمد، ودور منصات التواصل الاجتماعي الرسمية في تعزيز الهوية الثقافية لدى الشباب السعودي الجامعي، للباحثة إيمان بنت منصور الكليب، ودور المحتوى المرئي في زيادة تفاعل الجمهور عبر منصة X، للباحث سلطان بن ناصر الدنياوي.

وتطرق الباحث سلطان بن عبدالله حمود الحارثي، لمصداقية المصادر في الصحافة الالكترونية وتأثيرها على الطرح الإعلامي، في حين لامس الباحث فوزان بن سعيد الثبيتي، من خلال مشروعه البحثي استخدامات الجمهور السعودي للمحتوى التقني في الإذاعات الرقمية وأبعاد تجربة الاستماع لديهم، مع مناقشة مشروع بحثي حول اتجاهات الإعلاميين في هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى المرئي والمسموع للباحث أحمد بن يوسف العبد رب الرضاء، وتأثير الشخصيات الكرتونية في سلوك الطفل السعودي للباحث محمد بن عمر العتيبي.

وخصص قسم الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز مشروعات بحثية لتعرض الجمهور السعودي للبودكاست وعلاقته بتشكيل الوعي الاجتماعي، والذي قدمته الباحثة مريم بنت عواد الشمري، وتعرض الشباب الجامعي السعودي لمنصة شاهد وتأثيرها على القيم الأخلاقية للباحثة مها بنت محسن معشي، وصورة الأزياء المستوحاة من هوية المملكة كما تعكسها أنشطة العلاقات العامة عبر منصة اكس دراسة تحليلية، للباحث خالد بن علي الهتلان، ودور العلاقات العامة في التوعية الصحية وتعزيز أنماط الحياة الصحية لدى مجتمع مدينة الجبيل الصناعية، للباحث ناصر بن راشد العرق.

ورصدت المشروعات البحثة صورة نادي السلمية السعودي المقدمة عبر حساباته الرقمية على شبكة الانترنت، من خلال الباحث عبدالله بن محمد الهندي، والتعرف على توظيف الشباب السعودي للذكاء الاصطناعي في انتاج المحتوى الإعلامي، للباحث أحمد بن سعيد الزهراني، ودور الاتصال المؤسسي في تعزيز الاستدامة والتكامل الصناعي، للباحث راكان بن عبدالرحمن الحارثي، وفعالية الاتصال المؤسسي في تعزيز العلاقة بين إمارة المنطقة الشرقية والمجتمع المحلي، للباحث خالد بن عبدالله الخالدي، ومعالجة مواقع التواصل الاجتماعي لقضايا التطرف الفكري، للباحثة فيّ بنت محمد الجبرين.